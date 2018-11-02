«ПСЖ» — «Лилль». Прогноз на чемпионат Франции по футболу 2 ноября 2018 года

Открывать 12-й тур французского чемпионата по футболу будет поединок двух лидеров — «ПСЖ» и «Лилля». Матч состоится 2 ноября на «Парк де Пренс» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «ПСЖ» — «Лилль».

«ПСЖ»

Все бежит, все меняется… Кроме расклада в чемпионате Франции по футболу. «Пари Сен-Жермен» по-прежнему уверенно рвет своих соперников уже на старте сезона, однако испытывает ощутимые трудности в еврокубках.

Так, в прошлом туре Лиги 1 подопечные Томаса Тухеля разобрались с «Марселем» на его стадионе (2:0). Ключевую роль сыграл выход на замену Килиана Мбаппе, который забил первый мяч.

К слову, после 11-ти туров молодой француз возглавляет список бомбардиров национального первенства (10 голов). Его дружок Неймар уступает два гола и занимает вторую строчку.

В Лиге чемпионов ситуация пока не печальная, но и не сильно обнадеживающая. После разгрома «Црвены Звезды» (6:1) многие ждали достойной игры и против «Наполи».

Календарь и таблица Лиги 1

Однако по итогу болельщики «принцев» благодарили небо за то, что Ди Мария сравнял счет на 93-й минуте и оставил «ПСЖ» в борьбе за выход из группы.

«Лилль»

В нынешнем чемпионате команда Кристофа Гальтье потерпела уже два поражения, что не мешает «боксерам» занимать почетное второе место в турнирной таблице.

Оговоримся, что первую неудачу против «Анже» (0:1) вполне можно списать на банальное невезение. «Лилль» атаковал всю игру (68% владения, 17 ударов), заработал удаление для соперника и пенальти, но так и не смог отыграть пропущенный ранее мяч.

Против «Бордо» (0:1) было что-то похожее. Там тоже было много моментов (16 ударов, 7 — в створ), но безрезультатно.

Обратим внимание, что в последнем матче «Лилль» проиграл «Страсбуру» 0:2 и вылетел из Кубка лиги. Не понять, почему, ведь и состав «догов» не был откровенно резервным, и соперник не представляется непреступным (в чемпионате пропустил 15 голов).

Все прогнозы на Лигу 1

Только за 90 минут поединка «Лилль» сподобился всего на два попадания в рамку.

Прогноз

На первый взгляд действительно более-менее громкая вывеска — встречаются лидеры французского чемпионата. Но уже после 11-го тура разрыв между клубами составляет восемь очков.

Прогнозируем живую игру, учитывая, что десять поединков из 11-ти «ПСЖ» сыграл на ТБ 2,5 («Лилль» — 7 поединков). Также считаем, что команды не станут откладывать голы на потом.

Кристов Гальтье наверняка изучил ситуацию и заметил, что четыре гола из шести парижане пропустили в первые полчаса матчей. Сам «Лилль» больше активничает после перерыва (12 голов из 20-ти), но действовать по ситуации — непременное умение для лидера любого национального чемпионата.

Итак, наша ставка — «1 тайм: ТБ 1,5» за 1,93. 0