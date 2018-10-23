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    Наберет ли «Бавария» три очка в Афинах?

    АЕК — «Бавария». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 23 октября

    Лига чемпионов АЕК Афины Бавария Футбол Германии
    Прогноз на АЕК — «Бавария»
    Хамес Родригес
    Во вторник, 23 октября, АЕК на своем поле примет «Баварию» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет в Афинах, начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на АЕК — «Бавария».
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    АЕК

    В двух стартовых турах группового этапа футболисты АЕКа очков не набрали. Сначала они проиграли «Аяксу» (0:3), а затем — «Бенфике» (2:3).

    К слову, в домашней встрече с лиссабонцами греческая команда имела численное преимущество, но все равно умудрилась пропустить третий мяч в концовке второго тайма.

    В чемпионате Греции АЕК после семи сыгранных туров занимает четвертое место, набрав 13 очков. Это сразу на шесть баллов меньше, чем у ПАОКа. В своем последнем матче подопечные Мариноса Узунидиса обыграли аутсайдера первенства «Аполлон» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У АЕКа дисквалификацию отбывают Марко Ливайя и Элдер Лопеш. Мариос Ойконому восстанавливается от травмы.

    «Бавария»

    Мюнхенская «Бавария» уже имеет на своем счету четыре очка по итогам двух сыгранных туров в Лиге чемпионов.

    В первом туре чемпионы Германии нанесли поражение «Бенфике» (2:0), во втором разошлись миром с «Аяксом» (1:1).

    В немецкой Бундеслиге «Бавария» расположилась на четвертом месте с 16 набранными очками в восьми турах.

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    Накануне подопечные Нико Ковача обыграли «Вольфсбург» (3:1), прервав серию из трех матчей без побед в национальном первенстве.

    Среди травмированных у «Баварии» значатся Франк Рибери, Кингсли Коман и Корентен Толиссо.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Баварии» — 1.25, победа АЕКа — 12.50, ничья — 6.90.

    Действительно, стартовые встречи группового этапа показали, что уровень команд на данный момент несопоставим.

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    Греки не смогли навязать борьбу ни «Аяксу», ни «Бенфике», игравшей целый тайм в меньшинстве, так что надеяться на то, что они вдруг наберут очки в игре с «Баварией» мы бы не стали.

    Да, у мюнхенцев имеются некоторые игровые проблемы, отдельные игроки восстанавливаются после травм, но сам класс футболистов настолько высок, что в Афинах они должны уверенно брать три очка. Наш прогноз — «победа "Баварии" с форой -1,5» за 1.73.

    Еще один интересный вариант — «победа "Баварии" в первом тайме и в матче» за 1.70. Считаем, что мюнхенцы быстро возьмутся за дело и не станут откладывать все самое интересное на второй тайм. 0

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    Прогноз на АЕК — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73. Во вторник, 23 октября, АЕК на своем поле примет «Баварию» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет в Афинах, начнется в 19:55 по московскому времени.
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