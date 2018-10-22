ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» упустил победу на последней минуте добавленного времениДля лучшей обороны «МЮ» нужно больше атаковать Эден АзарРезвый старт. Кто был лучшим в АПЛ в начале сезона? МарселоПримера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» обыграла «Севилью»
  • 09:32
    • «Вашингтон» уступил «Торонто», домашние победы «Денвера» и «Портленда»
  • 08:12
    • Абель Эрнандес не поможет ЦСКА в матче с «Ромой»
  • 00:05
    • «Наполи» победил «Удинезе»
  • 23:50
    • «Барселона» обыграла «Севилью» и вышла в лидеры Примеры
  • 23:19
    • Источник: Месси повредил связки руки
  • 23:07
    • «Монако» проиграл «Страсбуру» в первом матче Анри
  • 21:35
    • Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Хаддерсфилдом»
    Все новости спорта

    Что принесет матч на «Луиджи Феррарис»?

    «Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч Серии А 20 октября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Сампдория Сассуоло
    Прогноз на «Сампдория» — «Сассуоло»
    Лоренцо Тонелли
    В понедельник, 22 октября, закрывать программу девятого тура итальянской Серии А будут «Сампдория» и «Сассуоло». Встреча, которая пройдет на «Луиджи Феррарис», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Сампдория» — «Сассуоло».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сампдория»

    «Блучеркьяти» последние два матча в чемпионате Италии выиграли, поочередно были повержены СПАЛ (2:1) дома и «Аталанта» (1:0) на выезде.

    Всего в восьми матчах этого сезона в Серии А подопечные Марко Джампаоло добыли четыре победы при двух ничьих и двух поражениях.

    На своем поле «Сампдория» в этом розыгрыше итальянского первенства переиграли «Наполи» (3:0) и СПАЛ, сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) и уступили «Интеру» (0:1).

  • Златан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех
  • Шведский нападающий может вернуться в Европу в ноябре
  • 19/10/2018

    • «Сампа» с 14 баллами после восьми туров идет на пятой строке, уступая четвертому лигачемпионовскому месту всего лишь один пункт.

    «Сассуоло»

    «Нероверди» за восемь матчей в итальянском первенстве в этом сезоне набрали 13 очков и расположились на восьмом месте, уступая предстоящему сопернику один балл.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Стартовали в этой Серии А подопечные Роберто Де Зерби с домашней победы над «Интером» (1:0), потом они еще набрали четыре очка в двух играх.

    В четвертом туре первый раз проиграли в сезоне, проиграв в гостях «Ювентусу» (1:2). Затем были одержаны две виктории кряду над «Эмполи» (3:1) и СПАЛом (2:0). Последние два тура закончились поражениями от «Милана» (1:4) и «Наполи» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Гостевые поединки в этом чемпионате принесли «Сассуоло» одну победу, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 5:6.

    Игры прошлого сезона принесли «нероверди» две победы над предстоящим соперником с одинаковым результатом (по 1:0).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.15.

    На победу гостей дают — 3.40, ничья оценена — в 3.60.

    В этом матче будут играть команды приблизительно равные по классу. Но так как игра состоится в Генуе, спрогнозируем такой исход — 1Х + обе забьют. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монпелье — Бордо
  • Сегодня в 16:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Парма — Лацио
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Арсенал
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа-Бэй
  • Завтра в 02:00
    •  4.24
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Жирона
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хамес Родригес
  • Десять интересных событий международной паузы
    • 02:13 18/10/2018     Криштиану Роналду принимает поздравления
  • Роналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как прежде
    • Вчера в 15:34     Златан Ибрагимович
  • Златан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех
    • 12:44 19/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Сампдория» — «Сассуоло». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40. В понедельник, 22 октября, закрывать программу девятого тура итальянской Серии А будут «Сампдория» и «Сассуоло». Встреча, которая пройдет на «Луиджи Феррарис», начнется в 21:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Соломон Кверквелия Футбол РПЛ. Победы ЦСКА и «Локомотива», «Рубин» не справился с «Уфой»Обзор матчей 11-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 18:340
  • 09:43
    • Маркес стал пятикратным чемпионом MotoGP
  • 09:16
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США
  • 08:58
    • Российский фигурист Воронов стал третьим на Skate America
    Криштиану Роналду принимает поздравления Футбол Роналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как преждеПортугалец должен помочь «старой синьоре» выиграть Лигу чемпионов Вчера в 15:340
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» и «Реал» прервут серии без побед
  • 2.93
    •
  • 08:34
    • Россия завоевала бронзу на ЧМ по керлингу
  • 23:37
    • Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси»
  • 22:50
    • «Колорадо» обыграл «Каролину»
    Футболисты «Локомотива» Футбол Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеровСМИ — о триумфе «железнодорожников» в матче с «Ростовом» Вчера в 12:070
  • 21:19
    • «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом»
  • 21:04
    • «Ювентус» не справился с «Дженоа»
  • 20:56
    • Дмитрий Черышев: Денис сам попросил замену, но все в порядке
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие