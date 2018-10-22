«Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз и ставки на матч Серии А 20 октября 2018 года

В понедельник, 22 октября, закрывать программу девятого тура итальянской Серии А будут «Сампдория» и «Сассуоло». Встреча, которая пройдет на «Луиджи Феррарис», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Сампдория» — «Сассуоло».

«Сампдория»

«Блучеркьяти» последние два матча в чемпионате Италии выиграли, поочередно были повержены СПАЛ (2:1) дома и «Аталанта» (1:0) на выезде.

Всего в восьми матчах этого сезона в Серии А подопечные Марко Джампаоло добыли четыре победы при двух ничьих и двух поражениях.

На своем поле «Сампдория» в этом розыгрыше итальянского первенства переиграли «Наполи» (3:0) и СПАЛ, сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) и уступили «Интеру» (0:1).

«Сампа» с 14 баллами после восьми туров идет на пятой строке, уступая четвертому лигачемпионовскому месту всего лишь один пункт.

«Сассуоло»

«Нероверди» за восемь матчей в итальянском первенстве в этом сезоне набрали 13 очков и расположились на восьмом месте, уступая предстоящему сопернику один балл.

Стартовали в этой Серии А подопечные Роберто Де Зерби с домашней победы над «Интером» (1:0), потом они еще набрали четыре очка в двух играх.

В четвертом туре первый раз проиграли в сезоне, проиграв в гостях «Ювентусу» (1:2). Затем были одержаны две виктории кряду над «Эмполи» (3:1) и СПАЛом (2:0). Последние два тура закончились поражениями от «Милана» (1:4) и «Наполи» (0:2).

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Гостевые поединки в этом чемпионате принесли «Сассуоло» одну победу, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 5:6.

Игры прошлого сезона принесли «нероверди» две победы над предстоящим соперником с одинаковым результатом (по 1:0).

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.15.

На победу гостей дают — 3.40, ничья оценена — в 3.60.

В этом матче будут играть команды приблизительно равные по классу. Но так как игра состоится в Генуе, спрогнозируем такой исход — 1Х + обе забьют. 0