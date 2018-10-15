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    Белоруссия сделают весомую заявку на победу в группе

    Белоруссия — Молдавия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 15 октября 2018 года

    Лига наций Сборная Белоруссии
    Прогноз на Белоруссия — Молдавия
    Антон Сарока
    В понедельник, 15 октября, в четвертом туре Лиги наций сборная Белоруссии на своем примет команду Молдавии. Матч начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Белоруссия — Молдавия.
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    Белоруссия

    Белорусы после трех поединков в Лиге наций набрали семь очков и лидируют в своем квартете, при этом не пропустив в этих играх.

    Стартовали «белые крылья» с крупной победы, одолев на своем стадионе команду Сан-Марино со счетом 5:0. Потом они расписали мировую с Молдавией (0:0) в гостевой встрече.

    В последней игре в Лиге наций подопечные Игоря Криушенко переиграли своего прямого конкурента в борьбе за первую строку команду Люксембурга со счетом 1:0, забив победный гол в конце первого тайма.

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  • 02/09/2018

    • Сборная Белоруссии неплохо проводят домашние матчи, проиграв в 11 играх всего лишь две из них, и то топ командам.

    Молдавия

    Молдоване, одержав домашнюю победу в прошлом туре Лиги наций на Сан-Марино (2:0), прервали серию без побед, которая насчитывала 15 матчей.

    В первой игре этого турнира дружина Александра Спиридона разгромно уступила Люксембургу со счетом 0:4 в гостях, затем поделила очки в домашней встрече с предстоящим соперником (0:0).

    Набрав четыре очка в трех поединках сборная Молдавии расположилась на третьей строке в своем квартете, уступая первому месту три балла.

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    В 11 последних выездных поединках молдаване не проиграли только в трех поединках, забив в этих встречах всего лишь три гола.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поединка, предлагая на их победу — 1.50.

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    На победу гостей дают — 7.30, ничья оценена — в 4.00.

    Белорусы неплохо выступают у себя дома, а молдаванам очень тяжело даются выездные поединки. Хозяева в этой игре будут играть только на победу, ведь в случае потери очков их может опередить Люксембург.

    Наш прогноз — победа сборной Белоруссии с форой (-1) за 1.88..Tips1Cef 1.88 0

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    Прогноз на Белоруссия — Молдавия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: . В понедельник, 15 октября, в четвертом туре Лиги наций сборная Белоруссии на своем примет команду Молдавии. Матч начнется в 21:45 по мск.
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