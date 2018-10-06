«Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки на РПЛ 6 октября 2018 года

В субботу, 6 октября, самарские «Крылья Советов» на своем поле примут московское «Динамо» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Самара Арене», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Крылья Советов» — «Динамо».

«Крылья Советов»

Подопечные Андрея Тихонова после девяти поединков российской Премьер-лиги расположились на 15 строке в турнирной таблице, заработав в этих встречах семь баллов.

Последние три матча в чемпионате «волжане» проиграли. Крупно уступили в гостях тульскому «Арсеналу» со счетом 0:4, затем были разгромлены в домашней игре «Краснодаром» — 0:3.

В девятом туре самарцы были очень близки, чтобы добыть очко. Но упустили ничью на 4-й компенсированной минуте выездного поединка с казанским «Рубином» (1:2).

В пяти домашних встречах этого сезона в РПЛ «Крылья Советов» заработали всего лишь четыре пункта, забив при этом только один гол.

«Динамо»

Столичная команда после девяти туров российского первенства идет на 11 месте, опережая предстоящего соперника на три балла. «Динамо» тоже имеет только две победы, но проигрывает реже самарцев.

«Бело-голубые» также не могут победить в трех турах кряду в РПЛ. После ничейного результата с «Локомотивом» (1:1) в гостях, москвичи потом два матча кряду проиграли.

Сначала уступили на своем поле «Анжи» со счетом 0:1, а в последнем туре Премьер-лиги были разгромлены в Краснодаре одноименным клубом — 0:3.

Календарь и таблица РПЛ

Гостевые встречи текущего чемпионата принесли подопечным Дмитрия Хохлова три ничейных результата и два поражения, разница мячей — 3:7.

Последний раз соперники встречались в сезоне-2015/16 и тогда игра в Самаре завершилась вничью (0:0), а матч в Москве победой гостей (1:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Динамо» — 2.70, победа «Крыльев Советов» — 3.10, ничья — 3.00.

«Крылья Советов» считаются домашней командой, но в текущем сезоне у «волжан» на своем поле слабые результаты и очень низкая результативность. Динамовцы на выезде в этом сезоне еще не побеждали, и также не особо блещут результативностью.

Прогнозируем, что в этом поединке хозяева все же не проиграют и матч будет не особо результативным. 0