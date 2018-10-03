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    Что покажет «Наполи» против машины Клоппа?

    «Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз на Лигу чемпионов 3 октября 2018 года

    Лига чемпионов Ливерпуль Наполи
    Прогноз на «Наполи» — «Ливерпуль»
    Мохаммед Салах
    В среду, 3 октября, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле будет принимать «Ливерпуль» в квартете С. Начало поединка — в 22:00 мск. Прогноз на «Наполи» — «Ливерпуль».
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    «Наполи»

    «Наполи» в минувшем чемпионате Италии вел упорную борьбу с «Ювентусом» за чемпионский титул, но в итоге уступили туринцам первую строчку. Тем не менее, команда благодаря этому результату напрямую вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

    Неаполитанцы начали чемпионат с выездной волевой победы над «Лацио» со счетом 2:1, затем также по-волевому переиграли на своем поле «Милан» — 3:2, уступая по ходу матча в два мяча. Далее подопечные Карло Анчелотти неожиданно разгромно проиграли «Сампдории» (0:3) и выдали серию из трех побед — над «Фиорентиной» (1:0), «Торино» (3:1) и «Пармой» (3:0).

    В седьмом туре команде противостоял самый принципиальный соперник — «Ювентус», туринцы вновь подтвердили статус первого клуба страны — 3:1.

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    • Старт в ЛЧ для итальянской команды должен был получиться не самым сложным, но в итоге весьма неожиданно победить «Црвену Звезду» на выезде не удалось — 0:0.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» подходит ко второй игре в Лиге чемпионов в прекрасном расположении духа. На старте турнира в яркой игре на «Энфилде» был бит ПСЖ — 3:2.

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    • Кроме того, на внутренней арене дела у дружины Юргена Клоппа идут не хуже: 19 очков после семи матчей и 1-2 место в турнирной таблице АПЛ вместе с «Манчестер Сити».

    Причем начали сезон подопечные Юргена Клоппа и вовсе с трех матчей без пропущенных мячей. Обыграны были «Вест Хэм» (4:0), «Кристал Пэлас» (2:0) и «Брайтон» (1:0).

    Затем ошибка Алиссона привела к первому пропущенному мячу, однако не лишила «красных» трех очков — 2:1 в матче против «Лестера». Перед встречей с ПСЖ «Ливерпуль» обыграл одного из своих конкурентов в борьбе за места на вершине АПЛ «Тоттенхэм» — 2:1.

    Далее последовал еще один успех — в домашней игре с «Саутгемптоном» (3:0), после чего в Кубке футбольной лиги случилось домашнее поражение от «Челси» (1:2). Но стоит учитывать статус турнира, да и эксперименты с составом от Юргена Клоппа.
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    Последним поединком перед ЛЧ стала встреча с тем же «Челси», но уже в АПЛ и на выезде — команды разошлись миром (1:1).

    Прогноз

    В начале августа «Ливерпуль» обыграл «Наполи» в товарищеском матче со счетом 5:0. Сейчас вряд ли стоит ждать чего-то подобного, да и встреча пройдет в Италии.

    Тем не менее, именно англичане считаются фаворитами, а нынешним неаполитанцам пока не удается выйти на уровень европейских топ-клубов, что доказал «Ювентус». Ставим на чистую победу «красных» за 2,10. 0

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