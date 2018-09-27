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    «Милан» едет в Эмполи за тремя очками

    «Эмполи» — «Милан». Прогноз и ставки на матч Серии А 27 сентября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Эмполи Милан
    Прогноз на «Эмполи» — «Милан»
    Футболисты «Милана»
    В матче шестого тура Серии А «Эмполи» на своем поле примет «Милан». Матч состоится 27 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Эмполи» — «Милан».
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    «Эмполи»

    «Эмполи» по итогам прошлого сезона вернулся в Серию А, став победителем второго дивизиона. Стартовал неплохо — одолев в первом туре дома «Кальяри» — 2:0.

    Но затем команда Аурелио Андреацолли победить не может, сыграв один раз вничью при трех поражениях. Поделили очки в выездной игре с «Кьево» (0:0).

    Проиграли в гостях «Дженоа» (1:2) и «Сасуоло» (1:3), а также в домашней игре с «Лацио» (0:1). Набрав в этих встречах четыре очка «синие» на данный момент идут на 17 позиции.

    Календарь и таблица Серии А

    В лазарете «Эмполи» находятся пять травмированных игроков, а также игру пропустит дисквалифицированный хавбек Миха Зайц.

    «Милан»

    В Серии А «россонери» после четырех матчей идут в таблице лишь на 13 месте, имея в своем активе только пять баллов и отставая от четвертого места на пять очков.

    В первом туре подопечные Дженнаро Гаттузо уступили в гостях «Наполи» со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча — 2:0. Затем была домашняя победа над «Ромой» (2:1).

    Последние две игры чемпионата «Милан» закончил ничейными результатами — в гостях с «Кальяри» (1:1) и в последнем туре упустил победу над «Аталантой» (2:2), пропустив на 90-й минуте матча.

    Между этими встречами «красно-черные» успели провести поединок в Лиге Европы, в котором минимально одолели на выезде люксембургский «Дюделанж» со счетом 1:0.

  • Игуаин может пропустить матч с «Эмполи»
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    • Нападающий гостей Гонсало Игуаин рискует пропустить этот матч из-за травмы спины.

    В сезоне 2016/17 оппоненты обменялись выездными победами: 1:2 — в Милане, 1:4 — в Эмполи.

    Прогноз

    При всех проблемах, которые есть у «Милана», он обязаны брать в этой игре три очка, чтобы не дать оторваться конкурентам в борьбе за Лигу чемпионов.

    Прогнозируем в этой встрече победу «россонери». 0

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    Прогноз на «Эмполи» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94. В матче шестого тура Серии А «Эмполи» на своем поле примет «Милан». Матч состоится 27 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.
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