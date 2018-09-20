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    «Динамо Киев» — «Астана». Прогноз и ставки на матч ЛЕ 20 сентября 2018 года

    Лига Европы Динамо Киев Футбол Украины
    Прогноз на «Динамо Киев» — «Астана»
    Денис Гармаш
    В рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо К» 20 сентября примет на «Олимпийском» «Астану». Начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Динамо Киев» — «Астана».
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    «Динамо К»

    Александр Хацкевич пока остается у руля команды, и это имеет две стороны медали: позитивную и негативную.

    Позитивная — стабильность. Все-таки с белорусским наставником «бело-синие» стали действовать увереннее. Причем как в плане обороны (долго держали первенство по «сухости» своих ворот), так и в плане атаки (2-е место по среднему количеству ударов за матч).

    Негативная — опять стабильность. Вернее, даже не стабильность, а стагнация. По-видимому, Хацкевич себя исчерпал. «Динамо К» сбилось на серую игру с ориентацией на «выжать максимум из того, что есть».

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    • Об этом говорят последние результаты команды. Во-первых, вылет из Лиги чемпионов от «Аякса» (1:3; 0:0). Во-вторых, три матча подряд без побед в чемпионате и пять — в общем. И как следствие — потеря второй строчки УПЛ и участие в менее престижном еврокубке.

    «Астана»

    «Железнодорожники» поэтапно прошли до предпоследнего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором по сумме двух матчей уступили загребскому «Динамо» (0:2; 0:1).

    И вот судьба снова свела команду Григория Бабаяна с «Динамо», теперь киевским. После представителя Хорватии «Астана» попала в четвертый раунд квалификации Лиги Европы, где успешно прошла кипрский «АПОЭЛ» (0:1; 2:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Отметим, что дома казахстанцы играют значительно сильнее. Даже во внутреннем первенстве за 13 домашних матчей текущего сезона «железнодорожники» набрали 35 очков и забили 30 голов. Тогда как за 11 игр на чужих полях они сподобились только на 23 очка и 19 голов.

    Прогноз

    Киевляне испытывают проблемы, «Астана» просто плохо играет на выезде. Не думаем, что матч принесет зрителям яркие эмоции.

    Тем более, что в родном чемпионате «Астана» пока что пропустила всего 13 голов и 14 поединков из 24-х сыграла на ТМ 2,5. «Динамо» же все семь игр текущего национального первенства Украины закончило «по низам».

    Поэтому вполне логичной считаем ставку на непроигрыш хозяев поля. Для увеличения коэффициента предлагаем приплести тотал.

    Итак, наш прогноз — «1Х + ТМ 2,5» за 1,96. 0

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