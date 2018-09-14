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    Парижане разорвут очередную «жертву»

    ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз на чемпионат Франции по футболу 14 сентября 2018 года

    ПСЖ Футбол Франции Лига 1 Сент-Этьен
    Прогноз на ПСЖ — «Сент-Этьен»
    Джанлуиджи Буффон
    В пятницу, 14 сентября, в пятом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» будет принимать на своем поле «Сент-Этьен». Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на ПСЖ — «Сент-Этьен».
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    ПСЖ

    Все, кроме чемпионского титула, будет для гегемона Лиги 1 ПСЖ огромным сюрпризом. И хотя клуб непривычно скромно вел себя на трансферном рынке этим летом (парижане расплачиваются несоответствие финансовому фэйр-плэй), он все-таки предпринял заметные усилия для лучшего качества команды, которую возглавил исповедующий проактивную игру и тактическое многообразие Томас Тухель и усилил опытный и не нуждающийся в представлении Джиджи Буффон, призванный стать лидером раздевалки.

    Разгром, учиненный «Монако» (4:0) в Суперкубке Франции, подтвердил увеличивающийся разрыв между лидером и остальными.

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    Не возникло никаких проблем и на старте нового розыгрыша национального первенства, где «Пари Сен-Жермен» выиграл все четыре матча.

    Сперва столичный коллектив не оставил шансов «Кану» на своем поле со счетом 3:0, а затем дважды с одинаковым результатом 3:1 оставил не у дел в гостях «Генгам» и «Анже». В последней игре парижане одолели «Ним» (4:2), но из-за эмоций потеряли Килиана Мбаппе — звездный форвард был удален и теперь отбывает дисквалификацию.

    «Сент-Этьен»

    Команда Жана-Луи Гассе в прошлом сезоне выступила неплохо, заняв седьмое место с 55 очками в своем активе. Проблема лишь в том, что коллектив остановился в миллиметре от еврокубков. У шестого «Бордо» было столько же очков, но вот по дополнительным показателям команда оказалась в зоне еврокубков.

    В межсезонье клуб покинули перспективный защитник Ронаэль Пьер-Габриэль, который отправился в «Монако», а также еще один бек Сайди Янко («Порту»). Крупными приобретениями можно считать вингера сборной Туниса Вахби Хазри, выступавшего на правах аренды за «Ренн» из «Сандерленда», а также атакующего хавбека Реми Кабелля из «Марселя». Последний в прошлом сезоне успешно играл за «зеленых», но на правах аренды.

    «Сент-Этьен» не проигрывает уже пять матчей подряд. В первом туре Лиги 1 был обыгран «Генгам» (2:1), после чего последовали три ничьи — со «Страсбургом» (1:1), «Монпелье» (0:0) и «Амьеном» (0:0).

    Прогноз

    У «зеленых» имеются проблемы с реализацией, тогда как ПСЖ находится на пике формы и разрывает своих соперников. Даже без Мбаппе у парижан есть Неймар, Кавани и другие креативщики, поэтому стоит ждать разгрома. Ставим на победу ПСЖ с форой -2 гола за 1,97. 0

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    Прогноз на ПСЖ — «Сент-Этьен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97. В пятницу, 14 сентября, в пятом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» будет принимать на своем поле «Сент-Этьен». Начало поединка — в 21:45 мск.
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