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    Сможет ли Португалия выиграть у Италии?

    Португалия — Италия. Прогноз и ставки Лигу наций 10 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Португалии Португалия Сборная Италии Футбол Италии
    Прогноз на Португалия — Италия
    Пепе
    В понедельник, 10 сентября, сборная Португалии на своем поле примет команду Италии в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча Лиги A, которая пройдет в Лиссабоне, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Португалия — Италия.
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    Португалия

    Сборная Португалии на чемпионате мира 2018 года выступила скромно, дойдя лишь до стадии 1/8 финала, где уступила команде Уругвая (1:1).

    На групповом этапе действующие чемпионы Европы запомнились ничьими с Испанией (3:3) и Ираном (1:1), а также победой над Марокко (1:0).

    Накануне португальцы в домашнем товарищеском матче разошлись миром с Хорватией (1:1). Пропустив от Ивана Перишича, подопечные Фернанду Сантуша ответили голом Пепе.

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    • Криштиану Роналду, Рикарду Куарежма, Нани, Жоау Моутинью, Жозе Фонте и некоторые другие игроки отсутствуют в расположении португальской команды.

    Италия

    Футболисты сборной Италии в этом году впервые за долгое время не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира.

    В 2018 году в товарищеских матчах «скуадра адзурра» проиграла Аргентине (0:2) и Франции (1:3), сыграла вничью с Англией (1:1) и Нидерландами (1:1), а также победила Саудовскую Аравию (2:1).

    В Лиге наций подопечные Роберто Манчини стартовали с ничьей против команды Польши (1:1). В конце первого тайма отличился Петр Зелински, а итальянцы отыгрались на 78-й минуте благодаря пенальти в исполнении Жоржиньо.

    В составе сборной Италии вновь находится Марио Балотелли, а вот Маттиа Де Шильо, Маттео Дармиан и Пьетро Пеллегри отсутствуют.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Португалии — 2.23, победа сборной Италии — 3.50, ничья — 3.10.

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    В данной паре нам трудно выделить явного фаворита. Несмотря на то, что в последние годы итальянцы неплохо играют с португальцами, нынешняя «скуадра адзурра» все же не та, что была раньше.

    Что касается Португалии, ее проблемой может стать то, что в составе нет лидера, способного повести команду за собой.

    Мы ожидаем упорную и в целом равную игру, в которой не будет много голов, поэтому прогнозируем ничью по итогам матча.

    В качестве альтернативы можно присмотреться к ставке «сборная Португалии не проиграет и тотал меньше 2,5» за 1.98. 0

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    Прогноз на Португалия — Италия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10. В понедельник, 10 сентября, сборная Португалии на своем поле примет команду Италии в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча Лиги A, которая пройдет в Лиссабоне, начнется в 21:45 по московскому времени.
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