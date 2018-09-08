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    Справится ли Босния и Герцеговина с Северной Ирландией?

    Северная Ирландия — Босния и Герцеговина. Прогноз на Лигу наций 8 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Северной Ирландии Сборная Боснии и Герцеговины
    Прогноз на Северная Ирландия — Босния и Герцеговина
    Босния и Герцеговина в лучшей форме, нежели Северная Ирландия
    В субботу, 8 сентября, сборная Северной Ирландии на своем поле примет команду Боснии и Герцеговины в рамках Лиги наций. Встреча, которая пройдет на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте, начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на Северная Ирландия — Босния и Герцеговина.
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    Северная Ирландия

    В стартующей Лиге наций сборная Северной Ирландии оказалась во второй по рангу Лиге B, где получила место в группе 3. Чтобы попасть в Лигу A Ольстеру необходимо выиграть свой квартет, в котором будет сыграно четыре матча.

    Соперниками подопечных Майкла О'Нила стали две национальные команды — помимо балканских оппонентов, это также еще и сборная Австрии.

    Накануне старта в Лиге наций Северная Ирландия не может похвастать хорошей формой. В предыдущих семи поединках она сумела добыть только одну победу, да и та одержана в товарищеской встрече против Южной Кореи (1:0) на своем поле. И только в двух поединках британская команда довольствовалась ничьими с одинаковым счетом 0:0. — против Швейцарии и Панамы.

    Босния и Герцеговина

    Национальная команда Боснии и Герцеговины также вынуждена пробиваться сквозь вторую лигу турнира для того, чтобы противостоять более сильным соперникам в элите первенства.

    Сделать это будет довольно непросто, ведь в конкуренты балканской сборной попали два довольно крепких коллектива, которые, в отличие от нее, еще два года назад выступали на чемпионате Европы. Поскольку попадание в Лигу А обеспечивается только победой в группе, «Золотые лилии» должны оказаться выше всех конкурентов.

    В то же время, у подопечных Роберта Просинечки лучшая форма перед стартом в новом первенстве, поскольку они не проигрывают вот уже четыре матча при двух победах.

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    Более того, команда потерпела только одну неудачу в предыдущих семи поединках которая припала на товарищескую встречу с Мексикой (0:1). В последней на сегодня игре балканцы взяли верх над Южной Кореей (3:1) в гостях.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,62, тогда как успех хозяев оценивается в 3,10, а ничья — в 2,80.

    Рекомендуем ставить на то, что Босния и Герцеговина выиграет и обе команды забьют за 7,00. 0

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    Прогноз на Северная Ирландия — Босния и Герцеговина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 7.00. В субботу, 8 сентября, сборная Северной Ирландии на своем поле примет команду Боснии и Герцеговины в рамках Лиги наций. Встреча, которая пройдет на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте, начнется в 16:00 по московскому времени.
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