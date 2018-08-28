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    Греки отправят венгров в Лигу Европы

    АЕК — «МОЛ Види». Прогноз на матч Лиги чемпионов 28 августа 2018 года

    Лига чемпионов АЕК Афины
    Прогноз на АЕК — «МОЛ Види»
    Игроки АЕКа
    В ответном матче раунда плей-офф ЛЧ греческий АЕК на своем поле примет венгерский «МОЛ Види». Начало встречи — в 22:00 по мск. Прогноз на АЕК — «МОЛ Види».
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    АЕК

    В первом поединке, который прошел в столице Венгрии, победу праздновал греческий клуб со счетом 2:1. Хозяева на 22-й минуте поединка остались в меньшинстве после удаления Хусти.

    Афинский клуб реализовал большинство на 34-й минуте — отличился Виктор Клонаридис, а в начале второй половины игры Тасос Бакасетас удвоил преимущество АЕКа.

    Составы команд уравнялись на 53-й минуте, после удаления автора второго гола, а на 67-й минуте венгры отыграли один мяч (Данко Лазович).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На прошлой стадии отбора «желто-черные» выбили из турнира шотландский «Селтик». После гостевой ничьей — 1:1, дома афиняне нанесли поражение горцам со счетом 2:1 и прошли дальше.

    «МОЛ Види»

    Венгерская команда прошла уже три стадии отбора в этом розыгрыше Лиги чемпионов. На первом этапе отбора они выбили «Дюделанж» из Люксембурга (2:1 и 1:1).

    Затем «МОЛ Види» справились с болгарским «Лудогорцем» (1:0 и 0:0). И в третьем квалификационном раунде в соперники венграм попался шведский «Мальме» (0:0 дома и 1:1 в гостях).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате Венгрии «красно-синие» провели четыре матча, в которых добились две победы и две ничьих. С 8 баллами они на данный момент находятся на пятом месте.

    Прогноз

    В первом поединке афинская команда в тяжелом матче добилась благоприятного для себя результата и теперь может играть от обороны и ловить соперника на контратаках.

    Венграм обязательно нужно забивать и они, скорее всего, пойти в атаку с первых минут, поэтому откроют свои тылы и, по всей видимости, пропустят не один гол.

    Наш прогноз — ИТ1 ТБ 1,5 за 1,78. 0

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