«Партизан» — «Бешикташ». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 23 августа 2018 года

В четверг, 23 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы сербский «Партизан» сыграет на своем поле с турецким «Бешикташем». Начало встречи — в 21:30 по Москве. Прогноз на «Партизан» — «Бешикташ».

«Партизан»

«Гробари» стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда. Сначала им противостояли географические соседи — черногорский «Рудар», который они разгромили в двух встречах — два раза по 3:0.

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Затем «черно-белые» встречались с литовским «Тракаем». На своем поле сербы одержали минимальную победу со счетом 1:0, а в ответной игре сыграли 1:1.

В третьем раунде квалификации «Партизан» выбил датский «Нордсьелланд», обыграв его в двух поединках — 2:1 на выезде и 3:2 дома.

В чемпионате Сербии подопечные Зорана Мирковича сыграли четыре поединка, добившись в них две победы при одной ничьей и поражении. Матч пятого тура против «Рада» перенесен на более поздний срок в связи лучшей подготовкой «гробарей» к предстоящей встрече.

«Бешикташ»

«Черные орлы» начали раундом позже. На этой стадии отбора им противостоял фарерский клуб Б-36, который они обыграли по сумме двух игр со счетом 8:0 (6:0 и 2:0).

Затем турецкая команда с большими трудностями преодолела следующую стадию квалификации. В противостоянии с австрийским ЛАСКом все решил мяч забитый на последней минуте Альваро Негредо в гостевом поединке, который завершился со счетом 1:2.

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А в первой игре, состоявшийся в Стамбуле, «Бешикташ» выиграл благодаря единственному голу, забитому на 6-й минуте матча Райаном Бабелем, и за счет выездного мяча турецкий клуб прошел дальше.

На внутренней арене дружина Шенола Гюнеша победила в двух поединках из двух проведенных. Поочередно переиграла «Акхисар» (2:1) и «Эрзурумспор» (3:1).

Оппоненты в сезоне-2014/15 попали в одну группу Лиги Европы. И тогда в обоих матчах верх взял «Бешикташ» (2:1 и 4:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бешикташа» — 2,35, победа «Партизана» — 3,10, ничья — 3,30.

Хоть турецкая команда и считается фаворитом, но «Партизан» у себя дома будет пытаться добыть положительный результат. В победе хозяев мы сомневаемся, а вот вничью сыграть в этом матче им вполне по силам. 0