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    «Гробари» погоняют «черных орлов»

    «Партизан» — «Бешикташ». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 23 августа 2018 года

    Лига Европы Бешикташ
    Прогноз на «Партизан» — «Бешикташ»
    Светозар Маркович
    В четверг, 23 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы сербский «Партизан» сыграет на своем поле с турецким «Бешикташем». Начало встречи — в 21:30 по Москве. Прогноз на «Партизан» — «Бешикташ».
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    «Партизан»

    «Гробари» стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда. Сначала им противостояли географические соседи — черногорский «Рудар», который они разгромили в двух встречах — два раза по 3:0.

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    Затем «черно-белые» встречались с литовским «Тракаем». На своем поле сербы одержали минимальную победу со счетом 1:0, а в ответной игре сыграли 1:1.

    В третьем раунде квалификации «Партизан» выбил датский «Нордсьелланд», обыграв его в двух поединках — 2:1 на выезде и 3:2 дома.

    В чемпионате Сербии подопечные Зорана Мирковича сыграли четыре поединка, добившись в них две победы при одной ничьей и поражении. Матч пятого тура против «Рада» перенесен на более поздний срок в связи лучшей подготовкой «гробарей» к предстоящей встрече.

    «Бешикташ»

    «Черные орлы» начали раундом позже. На этой стадии отбора им противостоял фарерский клуб Б-36, который они обыграли по сумме двух игр со счетом 8:0 (6:0 и 2:0).

    Затем турецкая команда с большими трудностями преодолела следующую стадию квалификации. В противостоянии с австрийским ЛАСКом все решил мяч забитый на последней минуте Альваро Негредо в гостевом поединке, который завершился со счетом 1:2.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А в первой игре, состоявшийся в Стамбуле, «Бешикташ» выиграл благодаря единственному голу, забитому на 6-й минуте матча Райаном Бабелем, и за счет выездного мяча турецкий клуб прошел дальше.

    На внутренней арене дружина Шенола Гюнеша победила в двух поединках из двух проведенных. Поочередно переиграла «Акхисар» (2:1) и «Эрзурумспор» (3:1).

    Оппоненты в сезоне-2014/15 попали в одну группу Лиги Европы. И тогда в обоих матчах верх взял «Бешикташ» (2:1 и 4:0).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бешикташа» — 2,35, победа «Партизана» — 3,10, ничья — 3,30.

    Хоть турецкая команда и считается фаворитом, но «Партизан» у себя дома будет пытаться добыть положительный результат. В победе хозяев мы сомневаемся, а вот вничью сыграть в этом матче им вполне по силам. 0

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