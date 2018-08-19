«Реал» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 19 августа

В матче первого тура испанской Примеры «Реал» в Мадриде сыграет 19 августа против «Хетафе». Начало матча — в 23.15 мск. Прогноз на «Реал» — «Хетафе».

«Реал»

В прошлом сезоне «Реал» не сумел защитить титул чемпиона Испании, фактически растеряв шансы на это еще осенью, когда не завершился даже первый круг — настолько сильно оторвалась лидирующая и ставшая в итоге чемпионом «Барселона». Если бы «Сливочные» лучше провели этот отрезок сезона, еще неизвестно, сумела бы ли команда выиграть свою третью Лигу чемпионов кряду, ведь провал на внутренней арене позволил ей сосредоточиться на европейских делах. К чести мадридцев, они все же сумели выиграть у «Валенсии» третье место и какое-то время создать давление на идущий вторым «Атлетико».

Стать чемпионом в новой кампании столичному коллективу будет еще тяжелее, ведь королевский клуб покинул лидер ее атак, главный бомбардир и просто суперзвезда Криштиану Роналду, не говоря уже о замене Зинедина Зидана на Хулена Лопетеги в роли наставника. Пока что он не сумел найти ему равноценную замену, несмотря на слухи в прессе о Неймаре, Килиане Мбаппе и Эдене Азаре, пока вышеуказанные конкуренты не только не потеряли никого из ключевых исполнителей, но и стали качественно сильнее, подписав ряд знаковых новичков, что в Суперкубке УЕФА доказали те же «Матрасники» своей победой 4:2. Тем не менее, молчавший почти весь прошлый сезон и настроенный доказать свой класс Гарет Бейл может стать решающим фактором «Реала» в стартующей Примере.

«Хетафе»

Минувшую кампанию «Хетафе» может с полной уверенностью записать в одну из самых успешных в своей истории. Подопечные Хосе Бордаласа сумели не просто занять место в верхней части турнирной таблицы, но и побороться за место в еврокубках. В итоге команда заняла восьмую позицию в пяти очках от шестой строчки, которая давала возможность сыграть в Лиге Европы, став третьей самой надежной обороной чемпионата.

В межсезонье клуб из пригорода Мадрида неплохо усилился, ведь даже потеря стража ворот Висенте Гуаиты, ставшего одной из главных причин надежности тылова коллектива, заменил уже понюхавший пороху большого футбола Давид Сория, который выступал за «Севилью». Межсезонье не дает оснований говорить о том, что «асулонес» стали слабее, поскольку не проиграли ни одного из шести контрольных поединков. При этом они лишь дважды сыграли вничью (оба раза по 0:0) и пропустили только один мяч.

Прогноз

Хозяева поля считаются безоговорочным фаворитом поединка, коэффициент на которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 15,00, а ничья — в 5,80. Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше двух голов, больше трех карточек и больше 10 угловых за 4,00. 0