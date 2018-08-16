«Базель» — «Витесс». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 16 августа 2018 года

«Базель»
«Бебби» добыли в Голландии благоприятный результат, переиграв хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота соотечественников на 90 минуте поединка провел Рикки ван Волфсвинкел.
Команда Марселя Коллера оказалась в Лиге Европы после того как была выбита с розыгрыша Лиги чемпионов греческим ПАОКом.
Швейцарцы проиграли оба своих поединка. В Греции «Базель» уступил со счетом 1:2, забив с единственного удара в створ ворот, а в домашней игре «красно-синие» были разгромлены — 0:3.
В чемпионате Швейцарии команда из Базеля после четырех проведенных матчей идет на втором месте, имея в своем активе семь баллов и отстает от первого «Янг Бойза» на пять очков.
Примечательно, что предыдущие три поединка «Базель» выиграл. Добыл две победы в чемпионате и одну в еврокубках.
«Витесс»
Подопечные Леонида Слуцкого взяли старт в нынешней Лиги Европы со второго квалификационного раунда.
На этом этапе им противостоял румынский «Вииторул». В гостях команда из Арнема сыграла вничью со счетом 2:2, проигрывая по ходу матча в два мяча.
На своем поле «Витесс» переиграл оппонента со счетом 3:1, реализовав три попадание из четырех в створ ворот.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В чемпионате Голландии «желто-черные» успели провести только один поединок. В стартовом туре они на своем поле разгромили «Гронинген» со счетом 5:1.
Прогноз
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Базеля» в основное время — 1,68.
За победу «Витесса» в основное время предлагают — 5,00, ничья в основное время — 4,10.
Проход: «Базеля» — 1,13; «Витесса» — 6,00.
Последние поединки показали, что «Базель» начал преодолевать кризис. Команда одержала три победы в последних матчах, забив в этих встречах восемь мячей, но правда, и пропустив четыре.
«Витесс» также демонстрирует неплохие результаты, забивая в 15 из 16 игр. Единственная осечка с ними приключилась как раз на игру со швейцарцами.
По всей видимости, оппоненты должны провести результативный поединок, ведь оборона — это не самый главный козырь команд. 0