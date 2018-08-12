«Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании по футболу 12 августа

Чемпион Испании и обладатель Кубка Испании «Барселона» сыграет против финалиста Копа дель Рей «Севильи». Встреча пройдет в марокканском Танжере 12 августа. Начало матча — в 23.00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Барселона».

«Севилья»

После серии успешных и просто неплохих сезонов, в течение которых «Севилья» смогла выиграть три Лиги Европы кряду и выйти в Лигу чемпионов напрямую, где удалось пройти до четвертьфинала, обыграв «Манчестер Юнайтед», команда переживает похмелье после праздника. Команда не пробилась в главный еврокубок, хотя может снова попытаться выиграть ЛЕ.

Тем не менее, в новом футбольном году андалусцы имеют шансы выиграть трофей в рамках Суперкубка Испании. По завершении минувшей кампании во главе коллектива сменился очередной наставник, которым стал Пабло Мачин, неплохо проявивший себя в прошлом сезоне у руля «Жироны». Посему это будет первая большая проверка для нового энтренадора.

Оптимизм в сердца болельщиков «рохибланкос» вселяет то, что предыдущие четыре матча (официальные в Лиге Европы и неофициальные = товарищеские) их любимцы выиграли, и они находятся явно в лучшей форме, нежели фаворит поединка. Но их не может не тревожить потери клуба в межсезонье команду покинули ключевые защитники Клеман Ленгле и Мигель Лаюн, вингер Хоакин Корреа, а также оба вратаря Серхио Рико и Давид Сориа.

«Барселона»

Прошлый сезон оставил у фанатов «Барселоны» двоякое впечатление. С одной стороны команда вернула чемпионский титул, добавив к этому успех в Копа дель Рей, одолев как раз «Севилью». С другой — фиаско в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов от «Ромы» со счетом 0:3 на выезде после победы 4:1 в домашних стенах до сих воспринимается с недоумением и досадой.

В межсезонье руководство каталонского клуба постаралось извлечь урок из того поражения, усилив коллектив несколькими неординарными исполнителями. Так, приход атакующего хавбека Малкома и защитника Ленгле должны добавить вариантов в обороне и атаке, а также возможность чаще прибегать к ротации, тогда как подписание качественного и опытного центрхава Артуро Видаля призвано добавить команде характер, которого так не хватало против тех же «Волков».

«Блауграна» неудачно провела предсезонку, уступив в рамках Международного кубка чемпионов «Роме» (2:4) и «Милану» (0:1), победив «Тоттенхэм», да и то по пенальти. В то же время, сине-гранатовые не могли рассчитывать на нескольких основных игроков из-за их участия на ЧМ-2018, потому эти результаты не должны удивлять.

Прогноз

Букмекеры испытывают небольшие сомнения по поводу успеха каталонского коллектива в этом поединке. Коэффициент на победу «Барселоны» оценивается в 1,50, тогда как выигрыш «Севильи» равен 6,00, а ничья — в 4,33. Рекомендуем ставить на то, что «Барселона» выиграет и обе команды забьют за 3,30. 0