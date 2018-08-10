«Урал» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч третьего тура РПЛ 10 августа

«Динамо» пока не побеждало в новом сезоне

«Динамо» пока не побеждало в новом сезоне fcdynamo.ru

В пятницу, 10 августа, «Урал» на своем поле будет принимать московское «Динамо» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Поединок начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Урал» — «Динамо».

«Урал»

По итогам прошлого розыгрыша РПЛ «шмели» заняли 12 место, опередив зону переходных матчей всего лишь на два очка, а от еврокубковой шестой строки они отстали на шесть пунктов.

В летнее трансферное окно команду пополнил защитник Брызгалов из «Анжи», а покинули клуб целый ряд футболистов (Коробов, Фомин, Арапов, Манучарян, Ставпец, Портнягин, Чернов).

В стартовом туре «Урал» минимально уступил «Анжи» — 0:1. Во втором подопечные Дмитрия Парфенова сумели забить, но все равно уступили «Краснодару» — 1:2.

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Серия без побед с учетом прошлого сезона длится для команды уже пять поединков. При этом уже третий подряд матч «шмели» проведут дома.

«Динамо»

Дружина Дмитрия Хохлова в прошлом сезоне добыла по 10 побед, ничьих и поражений, разместившись на восьмой строчке турнирной таблицы, что не позволило команде попасть даже в квалификацию Лиги Европы.

В новом сезоне динамовцам пока не удалось победить — ничьи с «Арсеналом» (0:0) и «Рубином» (1:1). При этом москвичи продлили серию без поражений в официальных матчах до шести поединков.

Из приобретений в летнее трансферное окно стоит выделить покупку у «Краснодара» бразильца Жоаозиньо. Из потерь — уход в «Спартак» Александра Ташаева и в «Краснодар» Анатолия Катрича.

В гостях в прошлом сезоне «Динамо» смогло разжиться пятью победами, тремя ничьими и семью поражениями.

Прогноз

В прошлом сезоне «Урал» сумел победить «Динамо» в первой игре на выезде со счетом 1:0, после чего в Екатеринбурге была зафиксирована ничья — 2:2.

Москвичи попытаются действовать с позиции силы — победа очень нужна, ведь две первые попытки взять три очка завершились неудачно. «Урал» имеет аналогичную проблему, поэтому ждем напряженной борьбы. Считаем, что ближе к успеху будут все-таки гости, поэтому ставим на победу «Динамо» с форой 0 за 2,14. 0