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    Киевляне настроены серьезно

    «Славия» Прага — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 7 августа

    Лига чемпионов Футбол Украины Динамо Киев
    Прогноз на «Славия» Прага — «Динамо» Киев
    Футболисты «Динамо»
    Во вторник, 7 августа, пражская «Славия» на своем поле будет принимать киевское «Динамо» в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 20:30 по Москве. Прогноз на «Славия» Прага — «Динамо» Киев.
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    «Славия» Прага

    По итогам минувшего сезона «Славия» финишировала на второй строке турнирной таблицы чешского первенства, уступив чемпиону «Виктории» Плзень семь баллов.

    В недавно стартовавшем чемпионате Чехии подопечные Йиндржиха Трпишовского добыли три виктории в трех поединках и на данный момент делят 1-2 место с прошлогодним победителем первенства.

    Также при подготовке к новому сезону «лоскутные» успели провести шесть контрольных матчей, из которых победили в четырех встречах и в двух играх проиграли.

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    В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «красно-белые» были остановлены в шаге от группового раунда. В плей-офф раунде они уступили кипрскому АПОЭЛю (0:0 и 0:2). А переместившись в Лигу Европы, заняли третье место в одном квартете с испанским «Вильярреалом», казахской «Астаной» и израильским «Маккаби» Тель-Авив.

    «Динамо» Киев

    «Бело-синие», как и их предстоящий соперник, завоевали серебро внутреннего первенства. Отставание от первого «Шахтера» составило всего лишь два очка.

    Открывали новый сезон киевляне матчем за Суперкубок Украины против чемпиона. Все решил единственный мяч, забитый в первой половине игры хавбеком столичной команды Виталием Буяльским.

    В чемпионате Украины команда Александра Хацкевича выиграла все игры с одинаковым счетом 1:0. Поочередно были повержены «Ворскла», «Львов» и «Шахтер».

    Киевский клуб имеет на данный момент 13-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, в которой последние семь встреч они удерживают свои ворота на замке.

    В прошлом году «Динамо» не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, проиграв швейцарскому «Янг Бойзу» (3:1 и 0:2). А в Лиге Европы киевляне дошли до 1/8 финала, где были выбиты римским «Лацио» (0:2 и 2:2).

    Между собой оппоненты провели только один поединок. В феврале 2016 года в контрольном поединке верх взял чешский клуб со счетом 2:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Славии» — 2,55, победа «Динамо» — 2,95, ничья — 3,15.

    «Динамо» уверенно играет в обороне и не пропускает в свои ворота на протяжении уже семи матчей, что правда много и не забивает. К тому же, украинцы имеют более качественных исполнителей, чем их противник.

    Мы считаем, что дружина Хацкевича должны дать бой чехам и увезти минимум ничью, и поединок будет малорезультативным. 0

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    Футбол. Прогноз на «Славия» Прага — «Динамо» Киев. Во вторник, 7 августа, пражская «Славия» на своем поле будет принимать киевское «Динамо» в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 20:30 по Москве.
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