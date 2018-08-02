«Домжале» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы 2 августа

В четверг, 2 августа, «Домжале» на своем поле в Словении будет принимать российскую «Уфу» в рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Домжале» — «Уфа».

«Домжале»

Словенцы успели провести уже три официальных матча до старта противостояния с «Уфой». В первой стадии квалификации «Домжале» прошел боснийский «Широки Бриег» только благодаря большему количеству голов, забитых на выезде.

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На выезде «абреки» сыграли 2:2, ведя после первого тайма в два мяча. А дома сыграли 1:1, пропустив ответный гол за 15 минут до конца встречи.

На внутренней арене дела у команды идут прекрасно — две победы и первое место в турнирной таблице. В туре, который состоялся после встречи с представителем РФПЛ, «Домжале» удалось обыграть «Рудар» — 3:1.

«Уфа»

«Уфа» в прошлом сезоне РФПЛ заняла шестое место, и получила право на участие в Лиге Европы только благодаря недопуску в турнир обладателя Кубка России «Тосно».

В межсезонье в «Уфе» произошли серьезные изменения. Прежде всего это касается тренерского мостика. Покинул команду главный тренер Сергей Семак, который пошел на «повышение» в «Зенит». На его место пришел Сергей Томаров. Но состав «горожан» остался более-менее без изменений.

После нулей в Словении команда стартовала в новом сезоне РФПЛ, отыграв в аналогичные нули с «Локомотивом». Уже в добавленное время в ворота последних был назначен пенальти, но даже его реализовать не удалось — Силвестр Игбун не переиграл голкипера.

Таким образом, организация игры у «горожан» на довольно приличном уровне, но явно не хватает мастерства, особенно в завершающей стадии.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Домжале» — 2,46, победа «Уфы» — 3,20, ничья — 2,90.

На своем поле уфимцы должны были одержать победу, но этого не произошло. Более того, словенцы нанесли больше ударов в створ ворот соперника и вообще выглядели ощутимо интереснее.

Сложно предсказать результат, когда играют команды не самого высокого уровня. Преимущество однозначно будет у «Домжале», но сможет ли эта команда распечатать ворота россиян, чего не удалось сделать даже «Локо» — большой вопрос. Предлагаем поставить на низовую игру с тоталом матча меньше 2 голов за 1,74. 0