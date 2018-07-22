«Балтика» — «Тамбов». Прогноз и ставки на матч Футбольной национальной лиги 22 июля

В воскресенье, 22 июля, «Балтика» на своем поле примет «Тамбов» в рамках второго тура первенства ФНЛ. Встреча, которая пройдет в Калининграде на одноименном стадионе, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Балтика» — «Тамбов».

«Балтика»

Футболисты «Балтики» начали новый сезон неудачно. В первом туре они потерпели крупное поражение от «Тюмени» (1:4) в гостях.

Единственный гол в составе калининградской команды забил известный нападающий Владимир Дядюн, а помог ему в этом Алан Касаев.

Стоит отметить, что большинство статистических показателей остались за «Балтикой», которая больше владела мячом, чаще била по воротам и выполнила в десять раз больше угловых. Впрочем, все это не помогло ей избежать поражения.

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Примечательно, что в заключительном контрольном матче межсезонья «Балтика» тоже пропустила четыре мяча от латвийского РФШ (3:4), что может свидетельствовать о проблемах в обороне.

«Тамбов»

А вот игроки «Тамбова» хоть и не слишком ярко, но все же победили «Зенит-2» (2:1) в стартовом туре первенства ФНЛ.

На голы Олега Чернышова и Хызыра Аппаева петербуржцы смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Сергея Иванова на последней минуте основного времени.

Нельзя сказать, что «Тамбов» владел заметным игровым преимуществом, но блестящая реализация моментов позволила ему набрать три очка.

Заметим, что подопечные Тимура Шипшева неплохо смотрелись и в последних контрольных играх, в которых победили «Велес» (3:0) и липецкий «Металлург» (1:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Балтики» — 2,12, победа «Тамбова» — 3,50, ничья — 3,10.

Действительно, перед своими болельщиками калининградцы просто обязаны реабилитироваться за неудачу в стартовом туре, тем более что встреча пройдет на новеньком стадионе, который должен собрать внушительную аудиторию.

Как показал стартовый тур, особых проблем с атакой у «Балтики» нет. Нужно лишь разобраться с обороной, что Валерий Непомнящий и собирается сделать. Впрочем, добиться мгновенного прогресса будет сложно, поэтому мы бы поставили на «обе команды забьют» за 2,05.

Также можно немного рискнуть и взять ставку «хозяева не проиграют и тотал больше 2,5» за 3,30. Болельщики в Калининграде ждут футбольного праздника, который их любимая команда должна устроить. 0