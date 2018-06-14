Огорчат ли «зеленые соколы» Акинфеева на старте ЧМ-2018?

В четверг, 14 июня, сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018. Матч, который пройдет в московских «Лужниках». начнется в 18:00 мск. Прогноз на Россия — Саудовская Аравия.

Россия

Российская команда мало того, что не может выиграть семь матчей, позволив Станиславу Черчесову установить антирекорд, так еще и ни в одном из семи матчей не сумела удержать свои ворота на замке, пропустив 13 мячей и забив всего 6.

Последняя победа одержана еще в октябре 2017 года, когда россияне обыграли команду Кореи, не без помощи азиатских футболистов, дважды забивших в свои ворота — 4:2.

После этого, до нового года россияне сыграли вничью с Ираном (1:1), уступили Аргентине (0:1) и спаслись от поражения в матче с Испанией (3:3), который называют лучшим при нынешнем тренере команды.

Три мяча в ворота испанцев — действительно стали лучом света в темном царстве, но было это еще в прошлом году. В марте этого россияне были разгромлены сначала командой Бразилии (0:3), а затем сборной Франции (1:3).

В мае подопечные Черчесова уступили команде Австрии (0:1). Впрочем, скромный счет не должен обманывать — австрийцы владели полным преимуществом, опасно атаковали и матч мог закончиться со счетом 1:3, если бы россияне хоть раз попали в створ ворот, чего не случилось.

Заключительный матч сборной России закончился результативной ничьей со сборной Турции (1:1).

В итоге, в этом году сборная России забила всего два мяча — один на счету Федора Смолова, другой — Александра Самедова. Зато пропущено было 8 голов. В прошлом году Смолов дважды забил Испании и один раз Корее, еще по мячу испанцам и корейцам положил Алексей Миранчук.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия готовилась к ЧМ-2018 почти полгода, проведя пять сборов и сыграв девять товарищеских матчей, разница мячей в которых 11-16 при 3 победах, 1 ничьей и 5 поражениях.

В конце февраля аравийцы разгромили дома Молдову (3:0), но уже через два дня на выезде попали под горячую руку Ирака (1:4).

В марте «соколы» выдали бодрую домашнюю ничью с Украиной (1:1), но на выезде не смогли ничего поделать с бельгийцами (0:4).

Дружина Хуана Антонио Пицци провела в марте два товарняка — 2:0 одолели алжирцев, и с таким же счётом греков. Хорошо проявили суспевшие пройти «стажировку» в Ла лиге Аль-Шехри (гол европейцам) и Аль-Давсари (гол африканцам).

После чего пришлось столкнуться с соперником посложнее — Италией. Саудиты начали матч не основным составом, пропустили два мяча, но когда после перерыва вышли Аль-Шехри и Аль-Давсари, они сумели воспользоваться расслабленностью соперника в конце матча и организовать гол — 1:2.

Правда затем последовало безоговорочная капитуляция перед командой Перу (0:3), но в последнем товарищеском матче Саудовская Аравия сумела доставить серьезные проблемы Германии, хотя и проиграла 1:2.

В матче с немцами отличился капитан команды Аль-Джассам, сыгравший на добивании после неудачного пенальти, в исполнении наколотившего в отборочном цикле 16 мячей Аль-Сахлави.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Россию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,40.

За успех Саудовской Аравии предлагают 9,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,20.

Россиянам удастся стартовать на домашнем турнире победой, но аравийцам есть чем удивить команду Станислава Черчесова, в частности — быстрыми игроками атаки и прорывами по флангам. А учитывая, что россияне пропускают уже в восьми матчах подряд, вряд ли им удастстя сохранить ворота сухими и в матче открытия ЧМ-2018.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,50 и «тотал голов больше 2,5» за 2,20, а также европейский гандикап «победа Саудовской Аравии +2 гола» — за 1,53.