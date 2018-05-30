ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эпизод, который привел к травме СалахаБилет в Россию не сдает. Салах надеется сыграть на чемпионате мира
  • 19:57
    • Арбитры будут показывать карточку футболистам за требование видеоповтора
  • 19:15
    • Тульский «Арсенал» может возглавить Кононов
  • 17:37
    • «Рома» подписала контракт с Чоричем
  • 16:46
    • Де Врей подтвердил переход из «Лацио» в «Интер»
  • 11:20
    • Дзагоев о трансфере: Хочется новых эмоций
    Все новости спорта

    «Инки» устроят жаркий прием «горцам»

    Перу — Шотландия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 30 мая

    Прогноз на Перу — Шотландия
    Джефферсон Фарфан
    Национальная команда Перу 30 мая на своем поле примет сборную Шотландии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лиме, начнется в 04:00 по мск. Прогноз на Перу — Шотландия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Перу

    Сборная Перу пробилась на предстоящий чемпионат мира, обыграв в межконтинентальном плей-офф победителя зоны Океания Новую Зеландию.

    Все прогнозы на футбол

    В первом поединке, который состоялся в Веллингтоне, соперники обошлись без забитых мячей (0:0), а в ответной встрече перуанцы на своем поле праздновали победу со счетом 2:0.

    И теперь на полях России «инки» поспорят за выход в 1/8 финала ЧМ с Данией, Францией и Австралией.

    В марте этого года подопечные Рикардо Гарека провели 2-а контрольных поединка и в обоих праздновали викторию.

    Сначала взяли верх над сборной Хорватией со счетом 2:0, а затем переиграли Исландию — 3:1. Эти поединке прошли на нейтральном поле (США).

    Шотландия

    «Горцы» не смогли квалифицироваться на чемпионат мира. В своей отборочной группе они заняли 3-е место, уступив 2-й Словакии только по дополнительным показателям.

    В заключительном туре «тартановая армия» сыграла вничью со Словенией (2:2), сравняв счет в самом конце матча. А ведь в случае победы шотландцы выходили в стыковые матчи.

    После отборочной компании сборная Шотландии успела провести 3-и товарищеских поединка. В домашних встречах команда Алекса Маклиша проиграла с одинаковым счетом 0:1 Нидерландам и Коста-Рике.

    А в гостевой игре шотландцы с таким же результатом обыграли национальную команду Венгрии.

    Оппоненты встречались только один раз в истории. На ЧМ-1978 на групповом этапе перуанцы переиграли Шотландию со счетом 3:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Перу — 1,34, победа Шотландии — 11,00, ничья – 5,00.

    На своем поле перуанцы выступают очень мощно, проиграв последний раз в конце 2016 года. А шотландцы, напротив, на выезде играют не так удачно.

    По всей видимости, «инки» одержат победу, но учитывая характер поединке от этой игры мы не ждем много забитых мячей. Ставим — Перу победит и ТМ 3.5: да за 1,87.

    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,80
  • Мария Шарапова — Ришель Хогенкамп
  • Сегодня в 21:00
    •  1,90
  • Италия — Саудовская Аравия
  • Сегодня в 21:45
    •  2,35
  • Португалия — Тунис
  • Сегодня в 21:45
    •  1,57
  • Франция — Ирландия
  • Сегодня в 22:00
    •  1,82
  • Вегас — Вашингтон
  • Завтра в 03:00
    •  1,95
  • Хьюстон — Голден Стэйт
  • Завтра в 04:00
    •  2,20
  • Мексика — Уэльс
  • Завтра в 04:00
    •  Все прогнозы
    Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Перу
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые проблемные кроссоверы 2018 года в РоссииСамые популярные кроссоверы в России за 1,5 миллиона рублей
    Самое популярное
    Роман Емельянов
  • Кто нужен «Спартаку»? Потенциальные трансферы Карреры
    • 13:46 20/05/2018     Миодраг Божович
  • Новый вызов для графа Монтенегро
    • 19:13 22/05/2018     Виктор Гончаренко
  • Капремонт Гончаренко. Кто покинет ЦСКА вслед за Вернблумом?
    • 13:52 22/05/2018
    Футбол. Прогноз на Перу — Шотландия. Национальная команда Перу 30 мая на своем поле примет сборную Шотландии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лиме, начнется в 04:00 по мск.
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Трансферный дайджест. 22-28 маяС кем попрощается «Реал», где будет играть лидер «Интера», кто нужен Жозе Моуринью и другие трансферные новости последних дней 13:370
  • 07:37
    • Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов-2017/18
  • 21:11
    • Салах начал программу восстановления после травмы
  • 20:57
    • «Боруссия» подписала вингера «Айнтрахта»
    Карен Хачанов Теннис «Ролан Гаррос». Хачанов и Касаткина вышли во второй круг Открытого чемпионата ФранцииОбзор второго соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции по теннису 18:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Каким получится дебют Манчини?
  • 13,52
    •
  • 20:45
    • Драчев: В сборные войдут по восемь биатлонистов по рейтингу
  • 20:25
    • Южный завершил выступление на «Ролан Гаррос»
  • 20:14
    • Египетский юрист подал иск к Рамосу на миллиард евро
    «Вегас» против «Вашингтона» Хоккей «Вашингтон» в финале, Кэйн в «Сан-Хосе», Любушкин в АризонеИтоги недели в НХЛ 14:390
  • 19:42
    • Инсинье пожелал Сарри удачи в «Челси»
  • 19:30
    • «Интер» может попросить за Икарди 400 миллионов евро
  • 15:00
    • Карвахаль имеет шанс сыграть на ЧМ-2018
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие