«Инки» устроят жаркий прием «горцам»

Перу
Сборная Перу пробилась на предстоящий чемпионат мира, обыграв в межконтинентальном плей-офф победителя зоны Океания Новую Зеландию.
В первом поединке, который состоялся в Веллингтоне, соперники обошлись без забитых мячей (0:0), а в ответной встрече перуанцы на своем поле праздновали победу со счетом 2:0.
И теперь на полях России «инки» поспорят за выход в 1/8 финала ЧМ с Данией, Францией и Австралией.
В марте этого года подопечные Рикардо Гарека провели 2-а контрольных поединка и в обоих праздновали викторию.
Сначала взяли верх над сборной Хорватией со счетом 2:0, а затем переиграли Исландию — 3:1. Эти поединке прошли на нейтральном поле (США).
Шотландия
«Горцы» не смогли квалифицироваться на чемпионат мира. В своей отборочной группе они заняли 3-е место, уступив 2-й Словакии только по дополнительным показателям.
В заключительном туре «тартановая армия» сыграла вничью со Словенией (2:2), сравняв счет в самом конце матча. А ведь в случае победы шотландцы выходили в стыковые матчи.
После отборочной компании сборная Шотландии успела провести 3-и товарищеских поединка. В домашних встречах команда Алекса Маклиша проиграла с одинаковым счетом 0:1 Нидерландам и Коста-Рике.
А в гостевой игре шотландцы с таким же результатом обыграли национальную команду Венгрии.
Оппоненты встречались только один раз в истории. На ЧМ-1978 на групповом этапе перуанцы переиграли Шотландию со счетом 3:1.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Перу — 1,34, победа Шотландии — 11,00, ничья – 5,00.
На своем поле перуанцы выступают очень мощно, проиграв последний раз в конце 2016 года. А шотландцы, напротив, на выезде играют не так удачно.
По всей видимости, «инки» одержат победу, но учитывая характер поединке от этой игры мы не ждем много забитых мячей. Ставим — Перу победит и ТМ 3.5: да за 1,87.