«Инки» устроят жаркий прием «горцам»

Национальная команда Перу 30 мая на своем поле примет сборную Шотландии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лиме, начнется в 04:00 по мск. Прогноз на Перу — Шотландия.

Перу

Сборная Перу пробилась на предстоящий чемпионат мира, обыграв в межконтинентальном плей-офф победителя зоны Океания Новую Зеландию.

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В первом поединке, который состоялся в Веллингтоне, соперники обошлись без забитых мячей (0:0), а в ответной встрече перуанцы на своем поле праздновали победу со счетом 2:0.

И теперь на полях России «инки» поспорят за выход в 1/8 финала ЧМ с Данией, Францией и Австралией.

В марте этого года подопечные Рикардо Гарека провели 2-а контрольных поединка и в обоих праздновали викторию.

Сначала взяли верх над сборной Хорватией со счетом 2:0, а затем переиграли Исландию — 3:1. Эти поединке прошли на нейтральном поле (США).

Шотландия

«Горцы» не смогли квалифицироваться на чемпионат мира. В своей отборочной группе они заняли 3-е место, уступив 2-й Словакии только по дополнительным показателям.

В заключительном туре «тартановая армия» сыграла вничью со Словенией (2:2), сравняв счет в самом конце матча. А ведь в случае победы шотландцы выходили в стыковые матчи.

После отборочной компании сборная Шотландии успела провести 3-и товарищеских поединка. В домашних встречах команда Алекса Маклиша проиграла с одинаковым счетом 0:1 Нидерландам и Коста-Рике.

А в гостевой игре шотландцы с таким же результатом обыграли национальную команду Венгрии.

Оппоненты встречались только один раз в истории. На ЧМ-1978 на групповом этапе перуанцы переиграли Шотландию со счетом 3:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Перу — 1,34, победа Шотландии — 11,00, ничья – 5,00.

На своем поле перуанцы выступают очень мощно, проиграв последний раз в конце 2016 года. А шотландцы, напротив, на выезде играют не так удачно.

По всей видимости, «инки» одержат победу, но учитывая характер поединке от этой игры мы не ждем много забитых мячей. Ставим — Перу победит и ТМ 3.5: да за 1,87.