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    Пройдет ли Россия испытание Австрией?

    Австрия – Россия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 30 мая

    Прогноз на Австрия – Россия
    Тренировка сборной России
    В среду, 30 мая, сборная Австрии сыграет с командой России в контрольном матче. Встреча, которая пройдет в Инсбруке, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Австрия – Россия.
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    Австрия

    Футболисты сборной Австрии не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира по футболу. В своей отборочной группе D они заняли лишь четвертое место, пропустив вперед Уэльс, Ирландию и Сербию.

    После этого провала команду покинул ее главный тренер Марсель Коллер, а вакантный пост занял Франко Фода.

    Под руководством нового наставника австрийцы успели провести три товарищеских матча, в которых обыграли Уругвай (2:1), Словению (3:0) и Люксембург (4:0).

    Если говорить о составе сборной Австрии, то он сейчас близок к идеалу. Вызов в национальную команду получили все лидеры, включая Давида Алабу, Юлиана Баумгартлингера, Себастьяна Предля, Александара Драговича и Марко Арнаутовича.

    Россия

    Сборная России на правах хозяйки автоматически попала в финальную часть чемпионата мира 2018 года, поэтому в последнее время проводит товарищеские матчи.

    Исключением стал Кубок Конфедераций-2017, на котором подопечные Станислава Черчесова не смогли выйти из группы, проиграв Португалии (0:1) и Мексике (1:2), но обыграв Новую Зеландию (2:0).

    Сразу после этого турнира россиянам в контрольной игре удалось переиграть Южную Корею (4:2), после чего началась длительная серия без побед, за время которой команда проиграла Аргентине (0:1), Бразилии (0:3) и Франции (1:3), а также сыграла вничью с Ираном (1:1) и Испанией (3:3).

    Последние тренировки сборная России проводит в полном составе, но не стоит забывать, что задолго до этого из строя выбыли некоторые основные игроки – Александр Кокорин, Георгий Джикия и Виктор Васин.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Австрии – 2,34, победа сборной России – 3,50, ничья – 3,20.

    Нужно признать, что подопечные Станислава Черчесова редко радуют болельщиков хорошими результатами. Однако заметим, что их соперниками преимущественно были гранды мирового футбола, проигрывать которым уж никак не стыдно.

    Более того, на фоне тех же испанцев и французов россияне смотрелись неплохо, создавая моменты у чужих ворот.

    На очереди – сборная Австрии, которую никак нельзя отнести к грандам. Из суперзвезд в ее составе разве что Давид Алаба. Конечно, австрийцы сыграют у себя дома, постараются не проиграть. Но так ли им важен результат? Нам кажется, что нет. После изнурительного сезона футболисты уже думают об отпуске, а не о том, как выиграть у России.

    В последних матчах россияне не забили только аргентинцам и бразильцам. Сможем ли пройти австрийскую оборону? Мы считаем, что забить один-два гола в контрольной игре вполне реально, поэтому ставим на «индивидуальный тотал сборной России больше 1» за 2,10.

    Букмекеры не верят в большое количество голов, но, учитывая наши проблемы в обороне и надежды на атаку, мы бы присмотрелись к ставке «тотал больше 2» за 1,72. Это не тот матч, в котором команды просто будут отбывать номер.

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    Футбол. Прогноз на Австрия – Россия. В среду, 30 мая, сборная Австрии сыграет с командой России в контрольном матче. Встреча, которая пройдет в Инсбруке, начнется в 21:45 по московскому времени.
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