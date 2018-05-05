ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хабаровск прощается с Премьер-лигой

    «СКА-Хабаровск» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая

    РФПЛ Футбол России СКА-Хабаровск Краснодар Календарь РФПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Краснодар» — «СКА-Хабаровск»
    «Краснодар» — «СКА-Хабаровск»
    В субботу, 5 мая, в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» на своем поле примет «Краснодар». Поединок начнется в 11:00 по мск. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Краснодар».

    «СКА-Хабаровск»

    «Армейцы» будут проводить последний домашний поединок в элите российского футбола. За 2-а тура до конца чемпионата они замыкают турнирную таблицу РФПЛ. В 28-ми матчах «СКА-Хабаровск» набрал только 13-ть баллов.

    В 2018 году «красно-синие» набрали только один пункт, сыграв в Грозном вничью с «Ахматом» — 0:0. В остальных поединках они уходили с поля побежденными.

    На данный момент подопечные Сергея Передни имеют 4-матчевую проигрышную серию. Со счетом 0:2 «армейцы» проиграли «Амкару» и «Ростову», столичному «Динамо» и «Уфе» уступили — 0:1.

    Ближайшие события

    После зимнего перерыва «СКА-Хабаровск» не смог забить ни одного гола. С учетом кубковой игры незабивная серия насчитывает 9-ть встреч.

    «Краснодар»

    «Быки» после 28-ми матчей расположились на 5-й строке турнирки РФПЛ. В их активе насчитывается 50-ть очков, они на 2-а балла отстают от 3-го ЦСКА.

    Все прогнозы на РФПЛ

    В последних 4-х играх «Краснодар» выиграл в 3-х из них и в одной встрече уступил. Переиграл поочередно «Зенит» (2:1) в гостях и «Арсенал» Тула (3:0) дома.

    В 27-м туре проиграл в Москве ЦСКА со счетом 1:2, а в последнем игровом дне на своей арене обыграл «Локомотив» — 2:0.

    2,35«СКА-Хабаровск» забьет: да

    Между собой оппоненты встречались в Хабаровске только 2-а раза. В 2009/10 годах в рамках ФНЛ соперники в одной игре поделили очки, а в еще одном матче «СКА-Хабаровск» одержал победу со счетом 1:0. В первом круге «быки» разгромили «армейцев» — 4:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Краснодар», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,30.

    За успех «СКА-Хабаровск» предлагают 12,00, а ничью оценивают с коэффициентом 5,50.

    «Армейцы» в этом году еще не смогли забить ни одного гола. Но любая серия рано или поздно должна прерваться. Поэтому, рискнем предположить, что в последней домашней игре в элите «СКА-Хабаровск» сможет забить гол.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс «Арсенала» выйти в финал при Венгере
  • 4,55
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    •
  • Созданы друг для друга
  • «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов
    •
  • Кто составит конкуренцию сборной России на чемпионате мира?
  • Анонс чемпионата мира по хоккею в Дании
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов