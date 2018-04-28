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    «Байеру» очки нужнее

    «Байер» — «Штутгарт». Прогноз и ставки на матч 32-го тура немецкой Бундеслиги 28 апреля

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    Футболисты «Байера»
    bayer04.de
    В субботу, 28 апреля, леверкузенский «Байер» на своем поле примет «Штутгарт» в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Байер» — «Штутгарт».

    «Байер»

    «Фармацевты» за 3-и тура до финиша чемпионата расположились на 4-й строке в турнирной таблице. В 31-м поединке они положили в свою копилку 51-н балл. «Байер» опережает 5-й «Хоффенхайм» только на 2-а очка и на 3-и пункта отстает от 3-й «Боруссии Д».

    Последние 2-е встречи «аптекари» проиграли с крупным счетом «Баварии» (2:6) на своем поле в полуфинале Кубка Германии и в чемпионате «Боруссии Д» (0:4) в гостях.

    В этом сезоне на своей арене подопечные Хейко Херрлиха выиграли в 7-ми поединках, 5-ть игр сыграли вничью и 3-и матча проиграли, разница мячей — 26:16.

    Ближайшие события

    В лазарете команды находятся защитник Венделл (24/2), а также полузащитники Арангуис (24/1) и Карим Бельараби (21/1).

    «Штутгарт»

    «Швабы» после 31-го матча немецкого первенства занимают 10-е место, имея в своем активе 42-а очка. От 6-й еврокубковой строки их отделяет 5-ть баллов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Одержав викторию в прошлой игре над «Вердером» (2:0) дома, «автозаводцы» прервали серию без побед, которая составляла 3-и поединка.

    В этом отрезке «Штутгарт» сыграл вничью с «Гамбургом» и «Ганновером» на своем поле с одинаковым результатом — 1:1 и проиграл в гостях дортмундской «Боруссии» со счетом 0:3.

    Гостевые встречи этого сезона принесли «швабам» 3-и победы, 2-е ничьи и 10-ть поражений, разница забитых и пропущенных — 13:26.

    Не помогут в предстоящем поединке защитники Андреас Бек (23/1) и Маттиас Циммерманн (2/0).

    1,65«Байер» победит и ТМ 3,5

    В 4-х последних матчах «Байер» на своей арене всегда одерживал победы над «Штутгартом» — 2:1, 2:1, 4:0 и 4:3. Последний раз «фармацевты» теряли очки с «автозаводцами» в Леверкузене в 2012 году (2:2).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Байера» — 1,43, победа «Штутгарта» — 7,30, ничья – 5,20.

    Хозяева должны одержать победу и реабилитироваться за 2-а последних погрома, в которых они пропустили 10-ть голов. К тому же, на кону стоит путевка в Лигу чемпионов.

    Но, скорее всего, вряд ли им удастся нанести тяжелое поражение своему сопернику. Поэтому, предлагаем поставить на событие — «Байер» победит и ТМ 3,5 за 1,65.

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