«Леганес» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу 20 апреля

«Леганес»

Команда Асьера Гаритано имеет приличный задел перед зоной вылета – 12 очков. Есть перспектива подняться в средину таблицы, но особой мотивации у «пепинерос» пока не видно.

Последние четыре матча принесли «Леганесу» только три очка – победа над «Сельтой» (1:0). В остальных трех играх «огуречные парни» и не надеялись набрать зачетных баллов, ведь в соперниках были только команды из ТОП-6.

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Но той же «Валенсии», несмотря на поражение 0:1, «Лега» дал хороший бой на своем стадионе. В невероятно скучном матче (всего два удара в створ на две команды за весь матч) на первый план вышло мастерство, которое ожидаемо оказалось выше у валенсийцев.

«Депортиво»

У «турков» достаточно трудная ситуация. Для спасения им нужно ликвидировать отставание в четыре очка от «Леванте». Только сделать это будет архисложно: до конца чемпионата «Депортиво» сыграет с «Барселоной», «Сельтой», «Вильярреалом» и «Валенсией».

Однако последние четыре матча ла-корунцев свидетельствуют, что сдаваться без боя они не намерены. За этот период «Депор» проиграл только мадридскому «Атлетико», и то минимально (0:1).

Еще в двух матчах команда Зеедорфа вымучила победы над «Малагой» и «Атлетиком» (по 3:2). В крайнем туре «турки» отстояли парадоксальную «нулевку» против «Севильи».

Игра против «нервионцев» проходила без центра поля – на двоих команды нанесли 46 ударов по воротам друг друга. Удивительно, что при как минимум шести достойных моментах у каждой из команд голов зрители так и не увидели.

Прогноз

3,25«Х»

Обе команды способны упереться. Плюс, оба коллектива достаточно много нарушают правила: «Леганес» за 33 тура получил 93 желтые карточки (в среднем 2,82 за игру), «Депортиво» отхватил 91 «горчичник» (2,76 за матч).

Скорее всего, игра завязнет в центре поля. Моменты определенно будут, но они будут больше спонтанными, а не закономерными. Причем в обе стороны. Предполагаем, что одна из команд забьет и будет держать счет, но шальная «пуля» вполне вероятна в этом матче.

Потому предлагаем поставить на ничью за 3,25.

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