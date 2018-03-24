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    «Воины Тэджу» не проиграют «Армии»

    Северная Ирландия – Южная Корея. Прогноз и ставки на товарищеский матч 24 марта

    Товарищеские матчи Сборная Северной Ирландии Сборная Кореи
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    Аарон Хьюз
    Аарон Хьюз
    Evening Standard
    В товарищеском матче сборная Северной Ирландии 24 марта примет в Белфасте сборную Южной Кореи. Матч начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на Северная Ирландия – Южная Корея.

    Северная Ирландия

    «Железные парни» Майкла О’Нила заняли в отборочной группе С второе место, проиграв немцам 11 очков. Что можно отметить по групповому этапу, так это относительную крепость обороны сборной Северной Ирландии – шесть пропущенных голов в десяти поединках.

    Первый домашний стык со Швейцарией прошел для «зелено-белой армии» из рук вон плохо. За все 90 минут матча в Белфасте североирландцы ни разу не потревожили вратаря «крестоносцев». Единственное, чем отличились хозяева – относительно больше количество фолов – 17. Результат – проигрыш 0:1.

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    В ответном поединке в Базеле сборная Северной Ирландии сыграла более смело – 11 ударов, 4 – в створ. Но забить так и не удалось. Равно как и швейцарцам. По сумме двух поединков подопечные Майкла О’Нила не прошли на Чемпионат мира в Россию.

    Южная Корея

    Девятый раз кряду Южная Корея будет участвовать на мировом форуме. Пусть южане отличаются от Северной Кореи в порядке устройства государства, а все ж схожесть есть: страшное трудолюбие заставило «воинов Тэджу» провести в рамках подготовки к ЧМ-2018 уже семь товарищеских поединков и три мачта в Чемпионате Восточной Азии.

    Ближайшие события

    Причем восемь матчей подряд Южная Корея не проигрывает, хотя в соперниках были Сербия, Колумбия и Япония. Последних «азиатские тигры» и вовсе разгромили 4:1 в рамках Чемпионата Азии. Южане нанесли в два раза больше ударов (6-13), имели территориальное преимущество (59% владения мячом) и заработали больше штрафных (12-20).

    Последняя встреча была уже дома против Латвии (победа 1:0). Подопечные Син Тэ Ёна более эффективно провели первый тайм – в нем смогли отличиться забитым голом. Во втором просто отстояли добытое преимущество.

    Прогноз

    2,03«2Х + ТМ 2,5»

    Предлагаем сосредоточиться на ставке «П2 по ударам». По нашему мнению, это самая верная ставка, ведь подопечные Майкла О’Нила при всем уважении к ним довольно легкомысленно относятся к созданию моментов. Также рекомендуем присмотреться к ставке «2Х + ТМ 2,5» за 2,03.

    Северная Ирландия в восьми из последних девяти матчей не пропускала больше одного гола. Южная Корея тоже не получала больше одного гола в четырех из последних пяти игр.

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