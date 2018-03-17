«Суонси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Англии 17 марта

«Суонси»

В Кубке Англии Карлос Карвальял выбрал очень понятную и одновременно рискованную систему игры: на выезде отстоять минимальную ничью, а дома играть на все 100% и выгрызать победу. Так «Суонси» играл три матча предыдущих стадий.

В 1/8 «лебеди» по такой схеме прошли «Шеффилд Уэнсдей». В гостях они просто отражали манеру игры соперника (11-11 по ударам, 4-4 по попаданиям, 6-6 по угловым) и не давали ему сильно разбежаться. В домашнем матче команда Карвальяла захватила инициативу (60% владения, 11-7 по ударам) и выиграла 2:0.

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Что-что, а запираться «Суонси» умеет. Доказательство – последний матч «лебедей» в чемпионате против «Хаддерсфилда». Форвард уэльской команды Джордан Айю получил красную карточку уже на 11-й минуте матча. Так, гости вынуждены были защищаться весь матч. Показательно: ни одного удара по воротам за все 90 минут (!), но очки добыли – 0:0.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» тоже сыграли вничью в первых матчах предыдущих двух стадий. Только у команды Почеттино не было такого в планах – спонтанно получилось.

Свидетельствует это большое количество моментов и неплохая эффективность в атаке. В обоих выездных матчах предыдущих стадий «Тоттенхэм» нанес по 15 ударов. Только с «Ньюпортом» сильно подвела атакующая группа – на всех только два попадания в створ. Против «Рочдейла» 6 из 15-ти выстрелов пришлись в цель.

Последний матч в чемпионате «шпоры» выиграли с разгромным счетом – 4:1. На первый план вышел класс исполнителей. Потому как «Борнмут» даже перестрелял лондонцев и забил первым. Только вот подопечные Маурисио Почеттино восемь попаданий превратили в четыре гола, а «вишни» из 14-ти ударов направили в рамку только три.

Прогноз

2,14«Обе забьют»

«Лилейно-белые» в Премьер-лиге пропустили 25 голов. 16 из них – на выезде. В Кубке Англии «шпоры» на чужом стадионе непременно пропускали. Причем делали это первыми. Но забивают подопечные Почеттино исправно что дома, что на выезде: 31 гол против 28-ми.

Если «Суонси» опять не наварит каши в самом начале поединка, думаем, ему удастся забить. Ставим «обе забьют» за 2,14.

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