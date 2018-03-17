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    «Ливерпуль» будет точнее и «суше»

    «Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на 31-й тур английской Премьер-лиги 17 марта

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    Роберто Фирмино
    Роберто Фирмино
    premierleague.com
    В 31-м туре чемпионата Англии по футболу 17 марта на «Энфилде» сойдутся местный «Ливерпуль» и «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве. Прогноз на «Ливерпуль» — «Уотфорд».

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» — третья команда АПЛ по количеству ударов (513). С точностью дела обстоят не очень – всего 36,3% выстрелов попадают в цель. Но и это сравнительно неплохой показатель. Только вот куда девалась прицельность команды Клоппа в игре последнего тура против «Манчестер Юнайтед»?

    «Мерсисайдцы» были гостями, но полностью перестреляли хозяев «Олд Траффорд» (14-5). Однако те из двух попаданий выжали два гола и три очка, а «красные» — неприличный жест с маком. Ведь ответный гол забили вовсе не подопечные Клоппа – отличился центрбек «Юнайтед» Эрик Байи.

    Все прогнозы на АПЛ

    Это поражение отодвинуло «Ливерпуль» на четвертую строчку турнирной таблицы. Однако вернуться в тройку еще возможно: у «мерсисайдцев» серьезный соперник появится только в мае, тогда как у нынешнего обладателя третьей строчки «Тоттенхэма» очень сложный апрель («Челси», «Ман Сити»).

    «Уотфорд»

    Команда Хавьера Грасии попала под раздачу в последнем туре от «Арсенала». «Канониры» проиграли четыре матча подряд, установили неприятное достижение и были невероятно злы. Такое расстройство вылилось в три безответных мяча для «золотых парней».

    Ближайшие события

    При этом моментов «Уотфорд» создал достаточно – 11 ударов, 4 из них в створ. Была даже супервозможность забить с пенальти. Только «девятка» «шершней» Трой Дини ею не воспользовался.

    До этого были две полностью заслуженные домашние минимальные победы над «Эвертоном» и «Вест Бромвичем» (по 1:0). В каждой игре подопечные Хавьера Грасии переигрывали соперника по основным показателям. Как минимум 13 ударов они наносили и небольшой перевес во владении имели.

    Прогноз

    Мы упоминали статистику «Ливерпуля» по ударам и точности. Когда мы говорили «неплохой показатель», мы имели ввиду результаты этого параметра у «Уотфорда». «Шершни» попадают по воротам в среднем 3,33 раза за игру. Это худший показатель в Премьер-лиге. Так что уверенно ставьте на «П1 по ударам в створ».

    1,95«сухая» П1

    Обратим внимание на пропущенные голы. «Ливерпуль» дома обычно пропускает не много. Если не учитывать лидеров АПЛ и внезапную случайность от «Вест Бромвича», то 15 матчей подряд «мерсисайдцы» на «Энфилде» пропускали максимум один гол. Четыре из последних десяти домашних игр были для команды Клоппа «сухими».

    Вторая ставка – «сухая» П1 за 1,95.

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