«Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 25 февраля

«Валенсия»

Футболисты «Валенсии» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 46 очков.

«Летучие мыши» всего на два балла отстают от идущего третьим «Реала», опережая при этом ближайшего преследователя сразу на семь очков.

Все прогнозы на футбол

Подопечные Марселино Гарсии Тораля в двух последних матчах обыграли «Леванте» (3:1) и «Малагу» (2:1), хотя до этого поочередно уступили «Лас-Пальмасу» (1:2), «Реалу» (1:4) и «Атлетико» (0:1).

Также отметим, что в начале февраля «Валенсия» вылетела из Кубка Испании, дважды проиграв «Барселоне» (0:1 и 0:2).

В лазарете команды находятся Андреас Перейра, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбия и Хавьер Хименес.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице испанского первенства. В 24 сыгранных турах он набрал 29 очков.

Команда из Сан-Себастьяна имеет неплохой запас перед аутсайдерами, поэтому борьба за выживание ей, вероятно, не грозит. В то же время претендовать на еврокубки ей тоже будет непросто.

В семи последних матчах подопечные Эусебио Сакристана потерпели сразу пять поражений, а выиграть смогли только на своем поле у «Депортиво» (5:0) и «Леванте» (3:0).

В гостях «Реал Сосьедад» не выигрывал с 14 октября, когда нанес поражение «Алавесу» (2:0).

Накануне команда вылетела из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч «Зальцбургу» (2:2 и 1:2).

Среди травмированных у клуба из Сан-Себастьяна значатся Виллиан Хосе, Карлос Мартинес, Хаби Прието и Жеронимо Рулли.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Валенсии» — 1,70, победа «Реал Сосьедада» — 4,60, ничья – 4,00.

1,70Победа «Валенсии»

Когда-то неудачная выездная серия команды из Сан-Себастьяна обязательно прервется, но вряд ли это произойдет в ближайшем туре, учитывая уровень соперников.

«Реал Сосьедад» продолжает падение вниз по турнирной таблице, да еще и вылетел из Лиги Европы, в то время как «Валенсия» держится среди лидеров и вновь ощутила вкус побед в последних турах.

Нам кажется, что ставка на победу «летучих мышей» в данном случае будет вполне уместна, так как у хозяев было больше времени на качественную подготовку.

2,03Индивидуальный тотал «Валенсии» больше 2

Также можно поставить на «индивидуальный тотал "Валенсии" больше 2» за 2,03. Подопечные Марселино вновь стали играть результативно, а у «Реал Сосьедада» много проблем в обороне.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram