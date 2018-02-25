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    Одержит ли «Валенсия» третью победу подряд?

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 25 февраля

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    Хосе Луис Гайя
    Хосе Луис Гайя
    В воскресенье, 25 февраля, «Валенсия» на своем поле примет «Реал Сосьедад» в рамках 25-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Месталья», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Реал Сосьедад».

    «Валенсия»

    Футболисты «Валенсии» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 46 очков.

    «Летучие мыши» всего на два балла отстают от идущего третьим «Реала», опережая при этом ближайшего преследователя сразу на семь очков.

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    Подопечные Марселино Гарсии Тораля в двух последних матчах обыграли «Леванте» (3:1) и «Малагу» (2:1), хотя до этого поочередно уступили «Лас-Пальмасу» (1:2), «Реалу» (1:4) и «Атлетико» (0:1).

    Также отметим, что в начале февраля «Валенсия» вылетела из Кубка Испании, дважды проиграв «Барселоне» (0:1 и 0:2).

    В лазарете команды находятся Андреас Перейра, Эсекьель Гарай, Жоффрей Кондогбия и Хавьер Хименес.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице испанского первенства. В 24 сыгранных турах он набрал 29 очков.

    Ближайшие события

    Команда из Сан-Себастьяна имеет неплохой запас перед аутсайдерами, поэтому борьба за выживание ей, вероятно, не грозит. В то же время претендовать на еврокубки ей тоже будет непросто.

    В семи последних матчах подопечные Эусебио Сакристана потерпели сразу пять поражений, а выиграть смогли только на своем поле у «Депортиво» (5:0) и «Леванте» (3:0).

    В гостях «Реал Сосьедад» не выигрывал с 14 октября, когда нанес поражение «Алавесу» (2:0).

    Накануне команда вылетела из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч «Зальцбургу» (2:2 и 1:2).

    Среди травмированных у клуба из Сан-Себастьяна значатся Виллиан Хосе, Карлос Мартинес, Хаби Прието и Жеронимо Рулли.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Валенсии» — 1,70, победа «Реал Сосьедада» — 4,60, ничья – 4,00.

    1,70Победа «Валенсии»

    Когда-то неудачная выездная серия команды из Сан-Себастьяна обязательно прервется, но вряд ли это произойдет в ближайшем туре, учитывая уровень соперников.

    «Реал Сосьедад» продолжает падение вниз по турнирной таблице, да еще и вылетел из Лиги Европы, в то время как «Валенсия» держится среди лидеров и вновь ощутила вкус побед в последних турах.

    Нам кажется, что ставка на победу «летучих мышей» в данном случае будет вполне уместна, так как у хозяев было больше времени на качественную подготовку.

    2,03Индивидуальный тотал «Валенсии» больше 2

    Также можно поставить на «индивидуальный тотал "Валенсии" больше 2» за 2,03. Подопечные Марселино вновь стали играть результативно, а у «Реал Сосьедада» много проблем в обороне.

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