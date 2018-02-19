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    Педант Гвардиола найдет изъян

    «Уиган» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии 19 февраля

    Кубок Англии Футбол Англии Уиган Манчестер Сити
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    Данило
    Данило
    premierleague.com
    1/8 Кубка Англии сведет на стадионе «Ди-дабл-ю» местный «Уиган» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток в 22:55 по Москве. Прогноз на «Уиган» — «Манчестер Сити».

    «Уиган»

    «Латикс» сыграли меньше игр, чем конкуренты по Первой лиге Англии. Но сыграли их куда эффективнее. За 30 матчей команда Поля Кука набрала 63 очка. Пока это второй результат. Но у лидера «Шрусбери Таун» на одно очко и на одну игру больше.

    Однако это не гарантирует выхода на первое место. Свои последние два матча «Уиган» проиграл середнякам лиги «Блэкпулу» (0:2) и «Саутенд Юнайтед» (1:3). Возможно, Кук просто целенаправленно готовил команду к поединку с лидером Премьер-лиги в Кубке.

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    В этом турнире «латикс» уже встречались с представителями высшего дивизиона Англии. В предыдущих двух стадиях «Уиган» прошел «Борнмут» (2:2; 3:0) и «Вест Хэм» (2:0). И если «вишням» он проигрывал по общему количеству моментов, то «молотобойцев» просто не заметил (ни одного удара в створ от «Вест Хэма»).

    «Манчестер Сити»

    В последнем туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» разбомбил «Лестер» 5:1. Зрители «Этихада» увидели два гола от обеих команд еще до средины первого тайма. Но «Сити» не смутились взятию своих ворот от Варди и вколотили сопернику еще четыре гола. Агуэро оформил покер и поставил рекорд по этому показателю.

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    Примечательно другое: «Лестер» не смог проявить свои лучшие атакующие качества и за всю игру ударил всего два раза. «Манкунианцы» со своей стороны показали отличную эффективность: 19 ударов, 11 – в створ.

    В Кубке Англии команда Гвардиолы проблем пока не испытывала. В 1/32 закинула четыре гола одной из самых крепких защит английской Премьер-лиги. Не забей «Бернли» первым, может, и не было бы такого разгрома. А так: «пустой» первый тайм (без попаданий по воротам) превратился для «Манчестер Сити» в результативный второй.

    В 1/16 счет был поскромнее (2:0), но преимущество над «Кардиффом» аналогичным (77% владения, 2-7 по ударам в створ). Только в этом матче более сильным вышла первая половина: 12 ударов, четыре попадания, два гола.

    Прогноз

    Последняя очная встреча была в Кубке ФА в 2014 году. Ее выиграл менее именитый клуб (2:1). От тогдашнего состава «Сити» играющим остался один Агуэро. Не хочется сразу рубить на корню и обещать разгром. Но и чудес тоже прорицать не будем. Обратим внимание на голы.

    2,06«1 тайм: Ф2 (-1)»

    «Уиган» за 30 матчей Первой лиги забил 56 голов. Это второй показатель в первенстве. «Ман Сити» в Премьер-лиге за 27 игр наколотил 79 мячей. В Кубке Англии команды тоже не уменьшают темп. У себя дома «Уиган» будет стараться сделать все сразу, без переигровки.

    В последних трех поединках, в которых «латикс» пропускали, они делали это в первом тайме. Думаем, что такой педант, как Гвардиола, тщательно изучил даже такого соперника и нашел изъян. Большая наглость наказуема. Потому мы рекомендуем поставить на «1 тайм: Ф2 (-1)» за 2,06.

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