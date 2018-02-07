«Монпелье» — «Лион». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Франции по футболу 7-го февраля

«Монпелье»

В чемпионате Франции «Монпелье» залез довольно высоко – на шестое место. Разница между шестым и 11-м местом всего пять очков, но это не пугает команду Тер-Закаряна, поскольку в феврале серьезных соперников не предвидится.

В Кубке Франции и в чемпионате – это два разных коллектива. В Лиге 1 такой крепкой защитой может похвастаться только «ПСЖ». За 24 тура «паладины» пропустили только 20 мячей, парижане – 17. Сами забивают тоже достаточно мало – 22 гола.

Все прогнозы на футбол

В Кубке Франции за два матча забили шесть голов. А в 1/16-й против «Лорьяна» пропустили «трешку», еще трижды соперник безнаказанно проверял вратаря. В Кубке лиги «Монпелье» провел четыре матча. Пропускали традиционно мало – один гол от «Лиона», два – от «Монако». За этот отрезок забили семь мячей, четыре из них – в ворота «Лиона».

«Лион»

Личные разборки с «Монако» закончились для «Лиона» плачевно. В Кубке он выиграл (3:2), но в чемпионате «монегаски» отомстили «ткачам» и взяли реванш с аналогичным счетом. В матче крайнего тура против «Монако» подопечные Бруно Женезио рассчитывали на блицкриг. Он им удался: «львы» повели 2:0 уже к средине первого тайма.

Но во второй половине матча им явно не хватало выносливости: ноги не слушались, потому в створ из девяти ударов попали только раз. «Монегаски» отквитали два мяча, а в самой концовке забив победный гол. Этот проигрыш сдвинул «Лион» на четвертую позицию в Лиге 1.

В Кубке Франции кроме того же «Монако» «аристократы» обыграли «Нанси» 3:2. Доминировали весь матч, но два решающих гола забили после 87-й минуты. Отметим, что в последнее время «Лион» много пропускает – усталость может сыграть злую шутку с командой Женезио в Лиге Европы.

Прогноз

1,79«обе забьют»

В 1/16 у «Лиона» был более серьезный соперник, чем у «Монпелье». Плюс «ткачи» имели на один день меньше отдыха. Это вылилось в надежности защиты в последних выездных матчах. Восемь пропущенных голов за три последних выезда с учетом всех турниров.

Самой вероятной ставкой на этот матч видим «обе забьют» за 1,79. «Ткачи» выдыхаются, но на один мяч их должно хватить. А вот «Монпелье» должен снова порадовать сменой амплуа в кубковом матче.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram