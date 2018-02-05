«Монако» вырвал победу у «Лиона»

В матче 24-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу над— 3:2.

Счет в матче открыл на 12-й минуте нападающий лионцев Мариано. На 27-й минуте Бертран Траоре удвоил преимущество гостей.

На 31-й минуте Бальде Кейта отквитал один мяч, а пять минут спустя в ворота «Лиона» был назначен пенальти. Радамель Фалькао не смог переиграть вратаря, но сыграл на добивании, сравняв счет.

На 44-й минуте «Монако» остался в меньшинстве — Бальде Кейта получил вторую за 4 минуты желтую карточку и покинул поле.

А на 88-й минуте португальский хавбек Маркуш Лопеш принес монегаскам победу.

После этого матча «Монако» на 3-м месте — 50 очков, а «Лион» на 4-м месте — 48 очков.