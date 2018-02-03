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    Сможет ли «Реал» разгромить «Леванте»?

    «Леванте» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 3 февраля

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    realmadrid.com
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    В субботу, 3 февраля, «Леванте» на своем поле примет «Реал» в рамках 22-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Реал».

    «Леванте»

    Футболисты «Леванте» занимают 16-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 19 набранных очков по итогам 21 тура.

    «Лягушки» оторвались от зоны вылета всего на два балла, так что не могут чувствовать себя комфортно. К тому же ближайший конкурент имеет сразу на четыре очка больше.

    В национальном первенстве валенсийцы не выигрывали с 19 ноября прошлого года. В четырех же последних матчах они проиграли «Барселоне» (0:3), «Сельте» (0:1) и «Вильярреалу» (1:2), а также сыграли вничью с «Депортиво» (2:2).

    В лазарете «Леванте» находятся Антонио Гарсия, Иван Лопес, Рауль Фернандес-Кавада и Александер Алегрия. Хосе Кампанья и Чема Родригес не выйдут на поле из-за перебора желтых карточек.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» расположился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В 20 сыгранных матчах команда Зинедина Зидана набрала 38 очков.

    Ближайшие события

    «Сливочные» отстают от «Валенсии» на два балла, имея при этом игру в запасе. А вот лидирующей «Барселоне» мадридцы уступают сразу 19 баллов.

    С начала 2018 года в национальном первенстве «Реал» успел сыграть вничью с «Сельтой» (2:2) и проиграть «Вильярреалу» (0:1).

    При этом в последних турах «сливочные» разгромили «Депортиво» (7:1) и «Валенсию» (4:1), что может свидетельствовать о выходе из кризиса.

    У «Реала» среди травмированных значатся Рафаэль Варан, Иско, Серхио Рамос и Даниэль Себальос.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1,19, победа «Леванте» — 13,50, ничья – 7,20.

    1,85Тотал первого тайма больше 1,5

    Похоже, к началу февраля «сливочные» набрали обороты. Об этом говорят их последние победы, которые вышли очень убедительными и результативными.

    Постепенно возвращается к былой форме Криштиану Роналду, да и Гарет Бейл с Каримом Бензема сейчас много забивают.

    Все указывает на то, что «Реал» вновь уверенно победит, притом, скорее всего, постарается решить исход встречи еще до перерыва. Мы бы присмотрелись к ставке «тотал первого тайма больше 1,5» за 1,85.

    1,81Победа «Реала» с форой -2

    Еще один интересный вариант – «победа "Реала" с форой -2» за 1,81. Раз уж мадридцы разгромили «Депортиво» и «Валенсию», так почему бы не сделать это и с «Леванте»?

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