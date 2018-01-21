«Монако» — «Метц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 21 января

«Монако»
Футболисты «Монако» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 43 очка.
«Монегаски» всего на один балл отстают от «Марселя» и на два – от «Лиона». При этом побороться за чемпионский титул они вряд ли смогут, поскольку «Пари Сен-Жермен» ушел слишком далеко.
В шести последних матчах подопечные Леонарду Жардима обыграли «Анже» (1:0), «Труа» (3:2), «Сент-Этьен» (4:0) и «Ренн» (2:1), а также сыграли вничью с «Монпелье» (0:0) и «Ниццей» (2:2).
В лазарете команды находятся Жемерсон, Адама Траоре и Жюльен Серрано.
«Метц»
Игроки «Метца», набрав 15 очков по итогам 21 тура, замыкают турнирную таблицу французского первенства.
От ближайшего конкурента подопечные Фредерика Антца отстают сразу на пять очков. Если говорить о безопасной зоне, то до нее целых семь баллов.
При этом нужно подчеркнуть, что в последнее время «Метц» играет очень хорошо. В пяти крайних турах он не проиграл ни одной встречи, победив «Монпелье» (3:1), «Страссбур» (3:0) и «Сент-Этьен» (3:0).
Также «Метц» успел сыграть вничью с «Ренном» (1:1) и «Дижоном» (1:1).
У «Метца» среди травмированных значатся Томас Дидийон, Матье Юдоль, Опа Нгюэтт, Ян Жуффр, Флоран Молле, Милан Бишевац, Бенуа Ассу-Экотто, Теодор Эфуба и Абли Джаллоу.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 1,30, победа «Метца» — 10,50, ничья – 6,20.
Очевидно, что команды находятся в разных весовых категориях. Хозяева борются за призовые места, тогда как гости всеми силами пытаются избежать вылета из элитного дивизиона.
Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время оба коллектива редко проигрывают, что говорит об их хорошей игровой форме.
Нам кажется, что «Метц» изберет слишком оборонительную и осторожную тактику на эту игру, что приведет к низкой результативности. Рекомендуем присмотреться к ставке «тотал меньше 3,5» за 1,72.
Еще один интересный вариант – «обе команды забьют: нет» за 2,06. В подобных играх, где результат очень важен, как правило все решают один-два гола, забитые одним из клубов.