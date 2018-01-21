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    Справится ли чемпион с аутсайдером?

    «Монако» — «Метц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 21 января

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    Футболисты «Монако»
    Футболисты «Монако»
    si.com
    В воскресенье, 21 января, «Монако» на своем поле примет «Метц» в рамках 22-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Монако»

    Футболисты «Монако» на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 43 очка.

    «Монегаски» всего на один балл отстают от «Марселя» и на два – от «Лиона». При этом побороться за чемпионский титул они вряд ли смогут, поскольку «Пари Сен-Жермен» ушел слишком далеко.

    В шести последних матчах подопечные Леонарду Жардима обыграли «Анже» (1:0), «Труа» (3:2), «Сент-Этьен» (4:0) и «Ренн» (2:1), а также сыграли вничью с «Монпелье» (0:0) и «Ниццей» (2:2).

    В лазарете команды находятся Жемерсон, Адама Траоре и Жюльен Серрано.

    «Метц»

    Игроки «Метца», набрав 15 очков по итогам 21 тура, замыкают турнирную таблицу французского первенства.

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    Лестер — Уотфорд2,60 Атлетико — Жирона1,85 Колорадо — Рейнджерс1,74 Эспаньол — Севилья2,65 Торпедо — Северсталь2,12 Манчестер Сити — Ньюкасл1,55 Бернли — Манчестер Юнайтед1,60 Арсенал — Кристал Пэлас2,00 Эвертон — Вест Бромвич2,56 Брайтон — Челси1,66 Монако — Метц1,72 Сибирь — Автомобилист1,70 Нэшвилл — Флорида1,89 Бетис — Барселона5,50 Аталанта — Наполи2,08 Бавария — Вердер1,96 Интер — Рома2,15 Реал Сосьедад — Сельта1,61 Реал Мадрид — Депортиво1,45 Алавес — Леганес1,83 Саутгемптон — Тоттенхэм2,25 Прогноз на победителя хоккейного Олимпийского турнира 20184,00 Все прогнозы на спорт

    От ближайшего конкурента подопечные Фредерика Антца отстают сразу на пять очков. Если говорить о безопасной зоне, то до нее целых семь баллов.

    При этом нужно подчеркнуть, что в последнее время «Метц» играет очень хорошо. В пяти крайних турах он не проиграл ни одной встречи, победив «Монпелье» (3:1), «Страссбур» (3:0) и «Сент-Этьен» (3:0).

    Также «Метц» успел сыграть вничью с «Ренном» (1:1) и «Дижоном» (1:1).

    У «Метца» среди травмированных значатся Томас Дидийон, Матье Юдоль, Опа Нгюэтт, Ян Жуффр, Флоран Молле, Милан Бишевац, Бенуа Ассу-Экотто, Теодор Эфуба и Абли Джаллоу.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 1,30, победа «Метца» — 10,50, ничья – 6,20.

    1,72Тотал меньше 3,5

    Очевидно, что команды находятся в разных весовых категориях. Хозяева борются за призовые места, тогда как гости всеми силами пытаются избежать вылета из элитного дивизиона.

    Обращает на себя внимание тот факт, что в последнее время оба коллектива редко проигрывают, что говорит об их хорошей игровой форме.

    Нам кажется, что «Метц» изберет слишком оборонительную и осторожную тактику на эту игру, что приведет к низкой результативности. Рекомендуем присмотреться к ставке «тотал меньше 3,5» за 1,72.

    2,06Обе команды забьют: нет

    Еще один интересный вариант – «обе команды забьют: нет» за 2,06. В подобных играх, где результат очень важен, как правило все решают один-два гола, забитые одним из клубов.

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