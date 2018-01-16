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    Выйдет ли «Вест Хэм» в 1/16 финала Кубка Англии?

    «Вест Хэм» — «Шрусбери Таун». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 16 января

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    «Шрусбери Таун» — «Вест Хэм»
    «Шрусбери Таун» — «Вест Хэм»
    skysports.com
    Во вторник, 16 января, «Вест Хэм» примет «Шрусбери Таун» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на Олимпийском стадионе Лондона, начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Вест Хэм»

    Для «Вест Хэма» эта игра станет уже второй в рамках Кубка Англии нынешнего сезона. Первую команда провела 7 января, когда в гостях сыграла вничью со «Шрусбери Таун» (0:0), из-за чего и вынуждена проводить переигровку.

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Вест Хэм» занимает 11-е место после 23 сыгранных туров, в которых футболисты набрали 25 очков.

    Подопечные Дэвида Мойеса в последних матчах смотрятся неплохо. Только в январе они успели обыграть «Вест Бромвич» (2:1) и «Хаддерсфилд Таун» (4:1), а также сыграть вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

    В лазарете «Вест Хэма» находятся Уинстон Рид, Жозе Фонте, Майкл Антонио, Сэмюэль Бирам, Эдмилсон Фернандес, Эндрю Кэрролл и Диафра Сахо.

    «Шрусбери Таун»

    Футболисты «Шрусбери Таун» успели провести три матча в рамках Кубка Англии. Помимо ничьей с «Вест Хэмом» (0:0) они могут похвастаться победами над «Олдершот Таун» (5:0) и «Моркамом» (2:0).

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    Нынешний сезон «землеройки» проводят в первой английской футбольной лиге, которая является третьей по силе в стране после Премьер-лиги и Чемпионшипа.

    В турнирной таблице «Шрусбери Таун» идет вторым по итогам 26 сыгранных туров. От лидера, которым является «Уиган», он отстает всего на три очка.

    В своем последнем матче «землеройки» на выезде потерпели поражение от «Блэкберна» (1:3), которому позволили подобраться на расстояние двух баллов.

    Большинство футболистов «Шрусбери Таун» являются британцами, хотя есть в команде и игроки из ДР Конго, Франции и Кипра.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вест Хэма» — 1,47, победа «Шрусбери Таун» — 6,50, ничья – 4,60.

    1,77Победа «Вест Хэма» с форой -1

    Очевидно, по своему уровню «молотобойцы» значительно превосходят «землероек», а тот факт, что им не удалось победить в гостях, говорит лишь о том, что подопечные Дэвида Мойеса экономили силы на игры АПЛ.

    На своем поле «Вест Хэм» просто обязан сыграть еще сильнее, если надеется пройти дальше, что, как нам кажется, должно входить в планы тренерского штаба.

    Лондонцам очень важно победить как раз в основное время, чтобы не тратить силы на овертайм и серию пенальти, поэтому мы бы поставили на «победу хозяев с форой -1» за 1,77.

    2,15Индивидуальный тотал «Вест Хэма» больше 2

    Накануне «молотобойцы» отгрузили четыре мяча «Хаддерсфилд Таун», так что от них можно ждать высокой результативности. Мы бы попробовали взять «индивидуальный тотал хозяев больше 2» за 2,15.

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