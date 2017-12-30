«Уотфорд» — «Суонси». Прогноз и ставки на чемпионат Англии по футболу 30 декабря

Декабрь выдался для «Шершней» более чем неудачным, команда едва не вошла в штопор, в чем отчасти виновато и расписание.

На своем поле «Уотфорд» сначала проиграл «МЮ» (2:4), затем свел вничью матч с «Тоттенхэмом» (1:1). Поражениями закончились выезды в гости к «Бернли» (0:1) и «Кристал Пэласу» (1:2). В матче с лондонцами «Уотфорд» вел весь матч, но пропустил два мяча на последних минутах.

Домашний матч с «Хаддерсфилдом» и вовсе закончился разгромом со счетом 1:4. В 19-м туре «шершни» на выезде проиграли «Брайтону» (0:1).

И лишь в последнем туре команда Марку Силва одержала долгожданную победу, на своем поле одолев «Лестер» со счетом 2:1.

2,60Забьет только «Уотфорд» После 20 туров «Уотфорд» с 25 очками занимает 10-е место, разница мячей 29-35, лучший бомбардир с 6 годами — Абдулай Дукуре, еще 5 мячей у бразильца Ришарлисона.

Лазарет «золотой армии» все еще полон — там защитники Крэйг Кэткарт, Юнес Кабул, полузащитники Уилл Хьюз и Натаниэл Чалоба, форварды Исаак Саксесс и Адальберто Пеньяранда.

Капитан «Уотфорда», нападающий Трой Дини по-прежнему дисквалифицирован.

«Суонси»

Дела валлийцев обстоят хуже некуда — команда барахтается на последнем месте таблицы, набрав в 20 матчах всего 13 очков и одержав всего три победы в сезоне.

Последнюю — дома над «Вест Бромвичем» в начале декабря, вырвав минимальную победу в концовке встречи. Эта победа прервала серию из семи поражений и одной ничьей.

Впрочем, после успеха в матче с «дроздами», «Лебеди» вновь начали проигрывать матч за матчем — на своем поле их разгромил «Манчестер Сити» (0:4), после чего на выезде уверенно обыграл «Эвертон» (3:1).

После этого матча в отставку был отправлен главный тренер «Лебедей» Пол Клемент, команду временно возглавил полузащитник Леон Бриттон.

Домашняя ничья с «Кристал Пэласом» (1:1) слегка приободрила «Суонси», но в последнем туре случился унизительный разгром от «Ливерпуля» со счетом 0:5.

Накануне матча с «Уотфордом» «Суонси» назначил главным тренером Карлуша Карвальяла, ранее покинувшего «Шеффилд Уэндсдей». Португалец ранее дважды выводил эту команду в плей-офф чемпионшипа, но не сумел выйти с ней в премьер-лигу.

2,15«Суонси» не забьет Разница мячей «Суонси» 11-31, лучший бомбардир с 4 голами — Тэмми Абрахам, по 2 мяча забили Вильфрид Бони и Джордан Айю.

В лазарете команды защитник Кайл Бартли, хавбек Ки Сун Юн и форварды Тэмми Абрахам и Вильфрид Бони.

В матче первого круга «Уофорд» победил на выезде со счетом 2:1, в прошлом сезоне «Суонси» тоже не удалось победить — дома валлийцы сыграли 0:0, проиграв на выезде 0:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Уотфорд» оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,70.

За успех «Суонси» предлагают 5,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,60.

1,83Тотал «Уотфорда» меньше 1,5 Смена тренера должна была бы придать «Суонси» эмоциональный заряд, но учитывая, что все забивные игроки могут не сыграть из-за травм, на успех валлийцам рассчитывать не приходится. Матч закончится победой «Уотфорда».

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,70 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Суонси" +1 гол» — за 2,10.

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