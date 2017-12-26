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    Падение «дроздов» должно остановиться

    «Вест Бромвич» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Бромвич Эвертон
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    Алан Пардью
    Алан Пардью
    dailymail.co
    Во вторник, 26 декабря в 20-м туре английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» на своем поле примет «Эвертон». Начало матча в 18:00 по мск.

    «Вест Бромвич»

    После двух побед на старте чемпионата «дрозды» не могут одержать викторию вот уже в 17-ти матчах чемпионата.

    На данный момент подопечные Алана Пардью расположились на предпоследней строчке турнирной таблицы АПЛ. В 19-ти поединках «Альбион» смог положить в свою копилку только 14 баллов (+2=8-9).

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    В этом месяце «Вест Бромвич» смог заработать только два очка в пяти играх. В актив команде можно занести ничейный результат на поле «Ливерпуля» (0:0).

    «Ириски» для «дроздов» очень неудобный соперник. Ведь уже как три сезона подряд «мешки» неизменно проигрывают на «Хоторнсе» — 1:2 2:3 0:2.

    Полузащитники Мэттью Филлипс и Насер Шадли в этой игре не помогут своему клубу.

    «Эвертон»

    «Синие» имеют шестиматчевую серию без поражений. За этот период «Эвертон» одержал победы в четырех встречах и еще две свел вничью. Примечательно, что пропустили «ириски» в этих поединках только дважды.

    Команда Сэма Эллардайса сейчас идет на девятом месте и смогла оторваться от ближайшего преследователя на четыре очка. От «Лестера» «скаузеры» отстают всего на один балл. И при благоприятном исходе могут подвинуть «лис» с восьмой строчки.

    В лазарете команды защитник Лейтон Бейнс и нападающий Уэйн Руни. Потеря последнего может сильно сказаться на атакующем потенциале «ирисок».

    1,79победа «Вест Бромвича» в один мяч или ничья: да

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    Неприлично затянувшаяся серия «дроздов» все таки должна когда-нибудь прерваться. Но сделать в игре с командой Эллардайса будет очень не просто. Но «Альбион» будет очень стараться победить.

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    Поэтому предположить, что победа «Вест Бромвича» в один мяч или ничья: да за 1,79 будет вполне ожидаемым результатом.

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