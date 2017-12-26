«Вест Бромвич» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

«Вест Бромвич»

После двух побед на старте чемпионата «дрозды» не могут одержать викторию вот уже в 17-ти матчах чемпионата.

На данный момент подопечные Алана Пардью расположились на предпоследней строчке турнирной таблицы АПЛ. В 19-ти поединках «Альбион» смог положить в свою копилку только 14 баллов (+2=8-9).

В этом месяце «Вест Бромвич» смог заработать только два очка в пяти играх. В актив команде можно занести ничейный результат на поле «Ливерпуля» (0:0).

«Ириски» для «дроздов» очень неудобный соперник. Ведь уже как три сезона подряд «мешки» неизменно проигрывают на «Хоторнсе» — 1:2 2:3 0:2.

Полузащитники Мэттью Филлипс и Насер Шадли в этой игре не помогут своему клубу.

«Эвертон»

«Синие» имеют шестиматчевую серию без поражений. За этот период «Эвертон» одержал победы в четырех встречах и еще две свел вничью. Примечательно, что пропустили «ириски» в этих поединках только дважды.

Команда Сэма Эллардайса сейчас идет на девятом месте и смогла оторваться от ближайшего преследователя на четыре очка. От «Лестера» «скаузеры» отстают всего на один балл. И при благоприятном исходе могут подвинуть «лис» с восьмой строчки.

В лазарете команды защитник Лейтон Бейнс и нападающий Уэйн Руни. Потеря последнего может сильно сказаться на атакующем потенциале «ирисок».

1,79победа «Вест Бромвича» в один мяч или ничья: да

Прогноз

Неприлично затянувшаяся серия «дроздов» все таки должна когда-нибудь прерваться. Но сделать в игре с командой Эллардайса будет очень не просто. Но «Альбион» будет очень стараться победить.

Все прогнозы на АПЛ

Поэтому предположить, что победа «Вест Бромвича» в один мяч или ничья: да за 1,79 будет вполне ожидаемым результатом.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook