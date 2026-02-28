В рамках турнира UFC Fight Night 268 1 марта в Мехико состоится поединок Даниэля Зеллхубера и Бобби Грина в легком весе. Начало — 05:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Зеллхубер — Грин с коэффициентом для ставки за 1.90.

Даниэль Зеллхубер

Турнирное положение: Даниэль Зеллхубер главная надежда Мексики в легком дивизионе. Для него этот бой выглядит, как возможность реабилитироваться перед родными трибунами после двух поражений подряд.

Последние бои: Зеллхубер проиграл два последних боя решением. В июле 2025-го он уступил по очкам Майклу Джонсону, до этого Эстебану Рибовичу. Победная серия из трех боев прервалась, и мексиканец отдалился от попадания в рейтинг.

Состояние бойца: Майкл уникальный атлет с ростом 185 см и размахом рук 196 см в легком весе. Он отлично двигается, работает на дальней дистанции и использует свои габариты, как главное оружие. Зеллхубер базовый кикбоксер, но в последних боях показал неплохой прогресс в борьбе. При этом у него присутствуют нестабильность и проблемы с мотивацией в трудных боях.

Бобби Грин

Турнирное положение: Бобби Грин живая легенда легкого дивизиона. Он уже давно не претендует на место в топ-10, но остается крепким середняком, способным удивить молодежь.

Последние бои: «Кинг» одержал победу раздельным решением в последнем бою, перебив Лэнса Гибсона в декабре 2025-го. До этого проиграл нокаутом Маурисио Руффи и сабмишеном Пэдди Пимблетту. В активе Грина также есть победа над Джимом Миллером и поражение от Джалина Тернера.

Состояние бойца: Грин разносторонний боец с хорошей ударной базой и неплохим БЖЖ. Он вязкий, неудобный и всегда бьется до конца. Главный плюс в колоссальном опыте и умении выживать в сложных ситуациях. Минусы «Кинга» известны всем: возраст в 39 лет и потеря скорости.

А последних боях американец и вовсе стал чаще пропускать тяжелые удары, как хай-кик в поединке с Руффи.

Статистика для ставок

Зеллхубер проиграл 2 последних боя решением судей

Грин в трех из пяти последних боях уступил досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом Даниэля Зеллхубера. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.20, тогда как на успех Бобби Грина предлагают сделать ставку за 4.80.

Прогноз: Зеллхубер моложе, крупнее и дерется дома. Грин более опытен, но возраст берет свое. Мексиканец будет работать с дальней дистанции, реализуя преимущество в росте и размахе. Грин под давлением чужих трибун вновь пропустит ряд жестких попаданий, которые приведу молодого мексиканца к досрочной победе.

Ставка: Бой закончится нокаутом за 1.90.