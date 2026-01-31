В рамках турнира The Ring VI 1 февраля в Нью-Йорке состоится поединок Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO. Начало — 06:00 (мск).

Теофимо Лопес

Турнирное положение: Теофимо Лопес действующий чемпион WBO, бывший претендент на звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Последние бои: Чемпион подходит к бою на серии из шести побед подряд. В трех последних поединках Лопес защищал свой титул WBO, одержав победы по очкам над Джемейном Ортисом, Стивом Клаггеттом и Арнольдом Барбозой. Однако в этих боях Тео часто выглядел неубедительно, позволяя соперникам создавать себе проблемы.

Состояние бойца: Лопес боксер с феноменальными природными данными: скоростью, рефлексами и нокаутирующей мощью в обеих руках. Его главные проблемы — нестабильность, склонность к эмоциональным спадам и неумение методично навязывать свою игру техничным боксерам. Против тактически подкованных оппонентов часто теряется и начинает бездумно рубиться вблизи.

Шакур Стивенсон

Турнирное положение: Шакур Стивенсон непобежденный боксер, бывший чемпион мира в трех весовых категориях. Для него этот бой — дебют в первом полусреднем весе и шанс завоевать титул в четвертом дивизион.

Последние бои: Шакур выиграл в своей карьере все 24 раза. В своем последнем бою Стивенсон доминировал над Уильямом Сепедой, взяв убедительную победу по очкам. До этого он защищал титул в легком весе, переиграв Артема Арутюняна и нокаутировав Джоша Пэдли.

Состояние бойца: Стивенсон — эталон техничного, интеллектуального бокса. Он обладает безупречным чувством дистанции, феноменальной защитой и умением полностью контролировать темп боя. Его стиль строится на минимизации рисков, провалах атак соперника и точечных контратаках.

Единственный относительный недостаток заключается в отсутствии ударной мощи.

Статистика для ставок

Лопес в трех последних титульных боях одержал победы только решением судей

Стивенсон за последние 10 поединков 8 раз побеждал единогласным решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом чемпионском поединке букмекеров видят фаворитом Шакура Стивенсона. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Теофимо Лопеса предлагают сделать ставку за 3.30.

Прогноз: Стивенсон своей работой ног и джебом будет держать чемпиона на идеальной для себя дистанции, сводя на нет его взрывную мощь. Лопес, привыкший к тому, что соперники идут на него, будет вынужден работать первым номером, а это не его сильная сторона. Его эмоциональность и попытки поймать соперника сыграют на руку холодному и расчетливому Стивенсону.

