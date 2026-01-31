В рамках турнира The Ring VI 1 февраля в Нью-Йорке состоится поединок Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO. Начало — 06:00 (мск).

Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Теофимо Лопес

Турнирное положение: Теофимо Лопес действующий чемпион WBO, бывший претендент на звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Последние бои: Чемпион подходит к бою на серии из шести побед подряд.  В трех последних поединках Лопес защищал свой титул WBO, одержав победы по очкам над Джемейном Ортисом, Стивом Клаггеттом и Арнольдом Барбозой.  Однако в этих боях Тео часто выглядел неубедительно, позволяя соперникам создавать себе проблемы.

Состояние бойца: Лопес боксер с феноменальными природными данными: скоростью, рефлексами и нокаутирующей мощью в обеих руках.  Его главные проблемы — нестабильность, склонность к эмоциональным спадам и неумение методично навязывать свою игру техничным боксерам.  Против тактически подкованных оппонентов часто теряется и начинает бездумно рубиться вблизи.

Шакур Стивенсон

Турнирное положение: Шакур Стивенсон непобежденный боксер, бывший чемпион мира в трех весовых категориях.  Для него этот бой — дебют в первом полусреднем весе и шанс завоевать титул в четвертом дивизион.

Последние бои: Шакур выиграл в своей карьере все 24 раза.  В своем последнем бою Стивенсон доминировал над Уильямом Сепедой, взяв убедительную победу по очкам.  До этого он защищал титул в легком весе, переиграв Артема Арутюняна и нокаутировав Джоша Пэдли.

Состояние бойца: Стивенсон — эталон техничного, интеллектуального бокса.  Он обладает безупречным чувством дистанции, феноменальной защитой и умением полностью контролировать темп боя.  Его стиль строится на минимизации рисков, провалах атак соперника и точечных контратаках.

Единственный относительный недостаток заключается в отсутствии ударной мощи.

Статистика для ставок

  • Лопес в трех последних титульных боях одержал победы только решением судей
  • Стивенсон за последние 10 поединков 8 раз побеждал единогласным решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом чемпионском поединке букмекеров видят фаворитом Шакура Стивенсона.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Теофимо Лопеса предлагают сделать ставку за 3.30.

Прогноз: Стивенсон своей работой ног и джебом будет держать чемпиона на идеальной для себя дистанции, сводя на нет его взрывную мощь.  Лопес, привыкший к тому, что соперники идут на него, будет вынужден работать первым номером, а это не его сильная сторона.  Его эмоциональность и попытки поймать соперника сыграют на руку холодному и расчетливому Стивенсону.

1.71Победа Шакура Стивенсона по очкамСтавка на бой #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.71 на бой Лопес — Стивенсон  позволит вывести на карту выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Победа Шакура Стивенсона по очкам за 1.71.