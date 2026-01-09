В рамках турнира по профессиональному боксу в Нью-Йорке 10 января состоится поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе между Субриэлем Матиасом и Далтоном Смитом. Начало — 05:00 (мск).

Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Субриэль Матиас

Турнирное положение: Субриэль Матиас действующий чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе.  Пуэрториканец один из самых грозных нокаутеров дивизиона, бывший чемпион IBF.

Последние бои: Матиас демонстрирует нестабильные результаты на топ-уровне.  В июле 2025 года он завоевал титул WBC, одержав победу решением большинства судей над Альберто Пуэльо.  До этого в марте досрочно победил Габриэля Валенсуэлу, а в ноябре 2024 -го быстро расправился с Роберто Рамиресом.  Однако в июне неожиданно уступил по очкам Лиаму Паро, лишившись пояса IBF.

Состояние бойца: Стиль Матиаса построен на непрекращающемся агрессивном прессинге, мощных ударах в корпус и феноменальной физической силе.  Его выносливость долгое время считалась эталонной, однако защита оставляет желать лучшего.  Чемпион много пропускает, что делает его бои зрелищными, но рискованными.

Далтон Смит

Турнирное положение: Далтон Смит непобежденный британский проспект, обязательный претендент на титул WBC.  Является действующим чемпионом WBC Silver и чемпионом Европы по версии EBU.

Последние бои: Смит подходит к чемпионскому бою, выиграв все 17 боев в карьере.  В апреле 2025 года он одержал победу единогласным решением судей над опытным Матье Жерменом.  До этого в январе быстро нокаутировал Валида Уиззу в первом раунде, а в марте 2024-го завоевал пояс WBC Silver, нокаутировав Хосе Сепеду.

Состояние бойца: Далтон техничный и дисциплинированный боксер с тяжелым ударом. Смит отлично контролирует дистанцию, обладает точным джебом и умеет бить мощные акцентированные удары по корпусу.

Однако этот поединок станет для него первым в карьере выступлением против бойца такого калибра, как Матиас, и первым серьезным тестом на чемпионском уровне.

Статистика для ставок

  • Субриэль Матиас одержал 3 победы в четырех последних встречах
  • Далтон Смит ни разу никому не проиграл за 17 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном чемпионском бою букмекеры отдают предпочтение действующему обладателю титула.  На победу Субриэля Матиаса можно поставить с коэффициентом 1.60.  На успех Далтона Смита предлагают сделать ставку за 2.55.

Прогноз: Ключевой вопрос в том, сможет ли британец удерживать яростно наступающего чемпиона на средней дистанции своим джебом и перемещениями.  Если Смиту это удастся, он сможет набирать очки и истощать пуэрториканца.  Однако Матиас привык к такому сопротивлению и обладает «стальной» челюстью.  Давление чемпиона будет колоссальным с первых раундов.  Смит еще не сталкивался с таким уровнем.  Риск того, что он не выдержит темпа и будет сломлен упорством Матиаса, очень высок.  Чемпион настигнет претендента добьется победы.

1.60Победа Субриэля МатиасаСтавка на бой #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.60 на бой Матиас — Смит  принесёт чистый выигрыш 600₽, общая выплата — 1600₽

Ставка: Победа Субриэля Матиаса за 1.60.