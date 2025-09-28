В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября встретятся Навахо Стирлинг и Родольфо Беллато в полутяжелом весе. Начало — 05:15 (мск).

Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Навахо Стирлинг

Турнирное положение: Стирлинг — один из самых интересных новичков полутяжелого дивизиона.  Новозеландец уверенно стартовал в UFC, одержав две виктории.  Он по-прежнему непобежденный боец.

Последние бои: Стирлинг действует максимально прагматично.  Он досрочно разобрался с Филлипом Лату на Contender Series, а уже в UFC одержал победы решением судей над Туко Токкос и Иваном Эрсланом.  Методичность и хладнокровие — его главные козыри.

Состояние бойца: Новозеландец не блещет зрелищностью, но очень точен и эффективен.  Он напоминает молодого Волкана Оздемира — техничный, дисциплинированный, никогда не идет в размены вблизи.  Его стиль может вызывать недовольство у фанатов, но при этом приносит результаты.

Родольфо Беллато

Турнирное положение: Беллато середняк дивизиона, который еще не успел проявить себя в UFC.  Бразилец обладает солидным опытом в ММА и никогда не сдается, что он доказал в бою с Игорем Потерей.

Последние бои: Родольфо находится в непростой ситуации.  После яркой победы над Потерей у него была ничья с Джимом Крутом, а последний бой с Полом Крейгом признан несостоявшимся.  Ему критически важна победа, чтобы не потерять место в ростерe.

Состояние бойца: Родольфо типичный представитель бразильской школы Chute Boxe: агрессивный, яркий ударник, всегда готовый к рубке на ближней дистанции.

Но именно против таких дисциплинированных бойцов, как Стирлинг, у него и возникают проблемы. Беллато слишком эмоционален и в бою не контролирует себя.

Статистика для ставок

  • Стирлинг выиграл оба своих боя в UFC единогласным решением
  • У Беллато в UFCодна победа за 3 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры верят в непобежденного Стирлинга, предлагая на его победу 1.40.  На триумф Беллато дают 3.05.

Прогноз: В данном бою фанатов ожидает классическая битва стилей.  Беллато будет нестись вперед и пытаться затянуть Стирлинга в рубку вблизи.  Но новозеландец слишком умен для этого.  Он будет работать, как шахматист: джеб, движение, контроль дистанции.  Бой, скорее всего, растянется на все три раунда, где Стирлинг за счет точности и дисциплины заберет победу по очкам.  Беллато опасен в первом раунде, но если Навахо переживет стартовый натиск, то выиграет единогласным решением.

2.00Победа Навахо Стирлинга по очкамСтавка на бой #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.00 на бой Стирлинг — Беллато  позволит вывести на карту выигрыш 1000₽ (общая выплата — 2000₽)

Ставка: Победа Навахо Стирлинга по очкам за 2.00.