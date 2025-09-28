В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября встретятся Навахо Стирлинг и Родольфо Беллато в полутяжелом весе. Начало — 05:15 (мск).

Навахо Стирлинг

Турнирное положение: Стирлинг — один из самых интересных новичков полутяжелого дивизиона. Новозеландец уверенно стартовал в UFC, одержав две виктории. Он по-прежнему непобежденный боец.

Последние бои: Стирлинг действует максимально прагматично. Он досрочно разобрался с Филлипом Лату на Contender Series, а уже в UFC одержал победы решением судей над Туко Токкос и Иваном Эрсланом. Методичность и хладнокровие — его главные козыри.

Состояние бойца: Новозеландец не блещет зрелищностью, но очень точен и эффективен. Он напоминает молодого Волкана Оздемира — техничный, дисциплинированный, никогда не идет в размены вблизи. Его стиль может вызывать недовольство у фанатов, но при этом приносит результаты.

Родольфо Беллато

Турнирное положение: Беллато середняк дивизиона, который еще не успел проявить себя в UFC. Бразилец обладает солидным опытом в ММА и никогда не сдается, что он доказал в бою с Игорем Потерей.

Последние бои: Родольфо находится в непростой ситуации. После яркой победы над Потерей у него была ничья с Джимом Крутом, а последний бой с Полом Крейгом признан несостоявшимся. Ему критически важна победа, чтобы не потерять место в ростерe.

Состояние бойца: Родольфо типичный представитель бразильской школы Chute Boxe: агрессивный, яркий ударник, всегда готовый к рубке на ближней дистанции.

Но именно против таких дисциплинированных бойцов, как Стирлинг, у него и возникают проблемы. Беллато слишком эмоционален и в бою не контролирует себя.

Статистика для ставок

Стирлинг выиграл оба своих боя в UFC единогласным решением

У Беллато в UFCодна победа за 3 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры верят в непобежденного Стирлинга, предлагая на его победу 1.40. На триумф Беллато дают 3.05.

Прогноз: В данном бою фанатов ожидает классическая битва стилей. Беллато будет нестись вперед и пытаться затянуть Стирлинга в рубку вблизи. Но новозеландец слишком умен для этого. Он будет работать, как шахматист: джеб, движение, контроль дистанции. Бой, скорее всего, растянется на все три раунда, где Стирлинг за счет точности и дисциплины заберет победу по очкам. Беллато опасен в первом раунде, но если Навахо переживет стартовый натиск, то выиграет единогласным решением.

2.00 Победа Навахо Стирлинга по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на бой Стирлинг — Беллато позволит вывести на карту выигрыш 1000₽ (общая выплата — 2000₽)

Ставка: Победа Навахо Стирлинга по очкам за 2.00.