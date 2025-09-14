1-й таймМарсель — ЛорьянОнлайн
    Татьяна Суарес снова победит досрочно?

    Суарес — Лемос. Ставка (к. 2.10) и прогноз на ММА, UFC Noche 3, 14 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Суарес — Лемос
    Аманда Лемос (слева)
    В рамках турнира UFC Noche 3 14 сентября в Сан-Антонио состоится поединок Татьяны Суарес и Аманды Лемос в женском минимальном весе. Начало — 01:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Суарес — Лемос, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Татьяна Суарес

    Турнирное положение: Суарес является вторым номером рейтинга минимального веса UFC. Американская спортсменка недавно дралась за титул, но стать чемпионкой так и не смогла.

    Последние бои: За последние 5 поединков Татьяна Суарес одержала 4 победы и потерпела одно поражение. Она эффектно финишировала Джессику Андраде и Монтану Де Ла Росу, но в титульном противостоянии уступила единогласным решением Вэйли Чжан. Это стало первым поражением в ее карьере.

    Состояние бойца: Суарес один из лучших грэпплеров в женском ММА. Борцовские навыки и удушающие приемы являются ее основным оружием. После поражения от Чжан Вэйли возникли вопросы к ударной технике, но в борьбе она остается очень опасной.

    Аманда Лемос

    Турнирное положение: Лемос занимает четвертую строчку рейтинга минимального веса. Бразильянка является опытным ветераном дивизиона и так же, как и соперница, дралась за титул чемпионки.

    • Последние бои: За последние 5 поединков у Аманды Лемос 3 победы и 2 поражения. Она проиграла Вэйли Чжан и Вирне Жандиробе, но одержала победы над Мариной Родригез и Маккензи Дерн. В предыдущем бою бразильянка одолела Ясмин Лусиндо единогласным решением.

    Состояние бойца: Лемос довольно опасная ударница с неплохой нокаутирующей мощью. Девять из 15-ти побед в ММА она одержала досрочно.

    Однако ее слабым местом остается борьба — 3 из четырех поражений в карьере она потерпела сабмишном.

    Статистика для ставок

    • Лемос 3 из четырех поражений в карьере потерпела сабмишном

    • Суарес уступила лишь раз за 11 боев в ММА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Татьяну Суарес. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.23, тогда как на успех Аманды Лемос предлагают сделать ставку за 4.40.

    Прогноз: Стилистически это идеальный бой для Суарес. Лемос обладает опасными ударами, но ее слабая защита от тейкдаунов и уязвимость в партере играют на руку американке. Суарес будет использовать свои борцовские навыки, переведет бой в партер и быстро найдет возможность для удушающего приема. Лемос вряд ли сможет противостоять грэпплингу Татьяны.

    Ставка: Победа Татьяны Суарес сабмишном за 2.10.

    Суарес — Лемос: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 14.09.2025
