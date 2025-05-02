ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Барселона — ИнтерБезумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами Арне СлотСлот в «Лидсе», Аморим в «Ливерпуле», Хау в «Селтике»: как топ-тренеры АПЛ едва не выбрали неправильный путь Хосе Мунуэра Монтеро, Джуд Беллингем и Килиан МбаппеТочка кипения. Тема судейства превратилась в красную тряпку для «Реала»
    Все новости спорта

    Александр Романов сделает шаг на пути к титулу PFL?

    Романов-Джонсон. Ставка (к. 1.66) и прогноз на ММА, PFL World Tournament 4, 2 мая 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на PFL Прогнозы на Жаилтон Алмейда
    Прогноз и ставки на Романов-Джонсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Романов
    В рамках турнира PFL World Tournament 4 2 пройдет поединок Александра Романова и Тимоти Джонсона. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Романов-Джонсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александр Романов

    Турнирное положение: Романов бывший представитель топ-15 UFC, недавно перешедший в PFL. В новой объединенной организации считается одним из потенциальных претендентов на победу в Гран-пр.

    Последние бои: За последние пять боев Романов одержал две победы и потерпел три поражения. В ноябре 2024 года он единогласным решением переиграл Родриго Насименту на UFC Fight Night, но до этого в июне уступил в удушающем приемом Жаилтону Алмейде на UFC 302.

    Состояние бойца: Романов базовый борец с черным поясом по дзюдо. Тейкдауны, контроль в партере и болевые приемы — то, в чем молдаванин очень силен. Однако в стойке он уязвим: медлителен, редко работает комбинационно и слишком полагается на физическую силу даже в борьбе.

    Тимоти Джонсон

    Турнирное положение: Джонсон — ветеран тяжелого веса, который последние годы балансирует на грани вылета из PFL. Ранее дрался в Bellator на протяжении шести лет

    ${VrezNews1}

    Последние бои: Тимоти находится в кризисе — две последние встречи он проиграл досрочно. Американец был нокаутирован Денисом Гольцовым в первом раунде, а также не выдержал прессинга Вадима Немкова, уступив ему сабмишном уже в первом раунде. Единственный светлый момент за последние два года победа техническим нокаутом в бою против Лукаса Брауна.

    Состояние бойца: Тимоти опасен в первые минуты боя, но после достижения 40 лет его выносливость оставляет желать лучшего.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В партере американец бессилен против борцов уровня вроде Романова. А медлительность и проблемы с физической формой не позволяют Джонсону рассчитывать даже на одно удачное попадание в стойке.

    Статистика для ставок

    • Романов выиграл 3 раза в пяти последних боях

    • 7 из его последних десяти боев Джонсона не дошли до второго раунда

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры уверены в победе Александра Романова. На его успех дают коэффициент 1.10, тогда как победа Джонсона оценивается в 6.80.

    Прогноз: Романов не станет медлить. Он сразу зайдет в клинч и попытается перевести бой в партер. Джонсон, привыкший к разменам в стойке, окажется в ловушке. Александр либо задушит его сзади, либо зафиксирует болевой на руку. Здесь стоит ожидать быстрой победы молдаванина, ведь разница в классе на сегодняшний день между ним ветераном PFL несопоставима.

    Ставка: Тотал меньше 1.5 за 1.66.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Романов-Джонсон?

    Матч Романов-Джонсон состоится 02 мая 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Романов-Джонсон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 1.5 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Романов-Джонсон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 1.5 » с коэффициентом у букмекеров 1.66 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Романов-Джонсон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Романов-Джонсон?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры уверены в победе Александра Романова. На его успех дают коэффициент 1.10, тогда как победа Джонсона оценивается в 6.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.59
  • Прогноз на матч Гауфф — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дрейпер — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсберг — Хартберг
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Музетти — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Романов-Джонсон: прогноз и ставка за 1.66 , статистика, коэффициенты матча 02.05.202504:00. Александр Романов сделает шаг на пути к титулу PFL?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры