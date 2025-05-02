Романов-Джонсон. Ставка (к. 1.66) и прогноз на ММА, PFL World Tournament 4, 2 мая 2025 года

В рамках турнира PFL World Tournament 4 2 пройдет поединок Александра Романова и Тимоти Джонсона. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Романов-Джонсон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александр Романов

Турнирное положение: Романов бывший представитель топ-15 UFC, недавно перешедший в PFL. В новой объединенной организации считается одним из потенциальных претендентов на победу в Гран-пр.

Последние бои: За последние пять боев Романов одержал две победы и потерпел три поражения. В ноябре 2024 года он единогласным решением переиграл Родриго Насименту на UFC Fight Night, но до этого в июне уступил в удушающем приемом Жаилтону Алмейде на UFC 302.

Состояние бойца: Романов базовый борец с черным поясом по дзюдо. Тейкдауны, контроль в партере и болевые приемы — то, в чем молдаванин очень силен. Однако в стойке он уязвим: медлителен, редко работает комбинационно и слишком полагается на физическую силу даже в борьбе.

Тимоти Джонсон

Турнирное положение: Джонсон — ветеран тяжелого веса, который последние годы балансирует на грани вылета из PFL. Ранее дрался в Bellator на протяжении шести лет

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Последние бои: Тимоти находится в кризисе — две последние встречи он проиграл досрочно. Американец был нокаутирован Денисом Гольцовым в первом раунде, а также не выдержал прессинга Вадима Немкова, уступив ему сабмишном уже в первом раунде. Единственный светлый момент за последние два года победа техническим нокаутом в бою против Лукаса Брауна.

Состояние бойца: Тимоти опасен в первые минуты боя, но после достижения 40 лет его выносливость оставляет желать лучшего.

В партере американец бессилен против борцов уровня вроде Романова. А медлительность и проблемы с физической формой не позволяют Джонсону рассчитывать даже на одно удачное попадание в стойке.

Статистика для ставок

Романов выиграл 3 раза в пяти последних боях

7 из его последних десяти боев Джонсона не дошли до второго раунда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры уверены в победе Александра Романова. На его успех дают коэффициент 1.10, тогда как победа Джонсона оценивается в 6.80.

Прогноз: Романов не станет медлить. Он сразу зайдет в клинч и попытается перевести бой в партер. Джонсон, привыкший к разменам в стойке, окажется в ловушке. Александр либо задушит его сзади, либо зафиксирует болевой на руку. Здесь стоит ожидать быстрой победы молдаванина, ведь разница в классе на сегодняшний день между ним ветераном PFL несопоставима.

Ставка: Тотал меньше 1.5 за 1.66.