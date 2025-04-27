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    Алискеров быстро нокаутирует Муниза?

    Алискеров — Муниз. Ставка (к. 2.16) и прогноз на ММА, UFC Kanzas, 27 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Алискеров — Муниз
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    Икрам Алискеров
    В рамках турнира UFC Kanzas 27 апреля состоится поединок в среднем весе между Икрамом Алискеровым и Андре Мунизом. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Алискеров — Муниз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Икрам Алискеров

    Турнирное положение: Алискеров — двукратный чемпион Европы по боевому самбо, известен агрессивным стилем и досрочными победами в ММА. Является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15 в среднем весе UFC.

    Последние бои: В июне 2024 года Алискеров проиграл нокаутом Роберту Уиттакеру, но до этого одержал две быстрые победы в UFC. Он финишировал Фила Хоуза и Уорли Алвеса в первом раунде. Из последних пяти поединков четыре завершил досрочно, подтверждая репутацию яркого финишера.

    Состояние бойца: Икрам, в целом, универсальный боец. Его главные козыри — скорость, точность ударов (60%) и умение перехватывать инициативу. Однако после поражения от Уиттакера возникли вопросы к его защите в стойке. Икрам иногда слишком уверен в себе, что приводит к ошибкам.

    Андре Муниз

    Турнирное положение: Ветеран UFC, бывший представитель топ-15 в среднем. Но последние его выступления нельзя назвать удачными. Уж слишком нестабилен Андре на сегодняшний день.

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    • Последние бои: В декабре 2023 года Муниз с трудом победил Чон Ен Пака раздельным решением, а до этого дважды проигрывал досрочно — нокаутом Полу Крейгу и сабмишеном Брендану Аллену. Из последних пяти боев у бразильца три поражения, что говорит о спаде.

    Состояние бойца: Муниз — грэпплер старой школы. 15 из 24-ти побед в ММА он одержал сабмишенами, но его ударная техника слаба, а после травмы в 2024 году скорость и реакция явно снизились.

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    Если не сможет перевести бой в партер, шансы на победу минимальны.

    Статистика для ставок

    • У Алискерова 11 из 15 побед завершены досрочно (73%)

    • Муниз за последние 4 боя дважды проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят фаворитом Икрама Алискерова. Его победа оценивается коэффициентом 1.45. На успех Муниза можно поставить за 3.10.

    Прогноз: Алискерову невыгодно затягивать бой — его задача с первых секунд давить на Муниза в стойке и искать нокаут. Бразилец, в свою очередь, попытается завалить Икрама, но его тейкдауны (50% успеха) вряд ли пройдут против борцовской базы дагестанца.

    Главный фактор — мотивация. Алискеров жаждет реабилитироваться после поражения, а Муниз, пропустивший год из-за травмы, выглядит уязвимым. Уже в первом раунде Икрам может поймать Муниза на встречном ударе или серии в корпус, отправив того в нокдаун.

    Ставка: Тотал меньше 1.5 раундов за 2.16.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Алискеров — Муниз?

    Матч Алискеров — Муниз состоится 27 апреля 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Алискеров — Муниз?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 1.5 раундов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Алискеров — Муниз?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 1.5 раундов » с коэффициентом у букмекеров 2.16 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Алискеров — Муниз?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Алискеров — Муниз?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят фаворитом Икрама Алискерова. Его победа оценивается коэффициентом 1.45. На успех Муниза можно поставить за 3.10.

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    Алискеров — Муниз: прогноз и ставка за 2.16 , статистика, коэффициенты матча 27.04.202504:00. Алискеров быстро нокаутирует Муниза?
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