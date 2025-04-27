Алискеров — Муниз. Ставка (к. 2.16) и прогноз на ММА, UFC Kanzas, 27 апреля 2025 года

В рамках турнира UFC Kanzas 27 апреля состоится поединок в среднем весе между Икрамом Алискеровым и Андре Мунизом. Начало — 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Алискеров — Муниз, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Икрам Алискеров

Турнирное положение: Алискеров — двукратный чемпион Европы по боевому самбо, известен агрессивным стилем и досрочными победами в ММА. Является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15 в среднем весе UFC.

Последние бои: В июне 2024 года Алискеров проиграл нокаутом Роберту Уиттакеру, но до этого одержал две быстрые победы в UFC. Он финишировал Фила Хоуза и Уорли Алвеса в первом раунде. Из последних пяти поединков четыре завершил досрочно, подтверждая репутацию яркого финишера.

Состояние бойца: Икрам, в целом, универсальный боец. Его главные козыри — скорость, точность ударов (60%) и умение перехватывать инициативу. Однако после поражения от Уиттакера возникли вопросы к его защите в стойке. Икрам иногда слишком уверен в себе, что приводит к ошибкам.

Андре Муниз

Турнирное положение: Ветеран UFC, бывший представитель топ-15 в среднем. Но последние его выступления нельзя назвать удачными. Уж слишком нестабилен Андре на сегодняшний день.

Последние бои: В декабре 2023 года Муниз с трудом победил Чон Ен Пака раздельным решением, а до этого дважды проигрывал досрочно — нокаутом Полу Крейгу и сабмишеном Брендану Аллену. Из последних пяти боев у бразильца три поражения, что говорит о спаде.

Состояние бойца: Муниз — грэпплер старой школы. 15 из 24-ти побед в ММА он одержал сабмишенами, но его ударная техника слаба, а после травмы в 2024 году скорость и реакция явно снизились.

Если не сможет перевести бой в партер, шансы на победу минимальны.

Статистика для ставок

У Алискерова 11 из 15 побед завершены досрочно (73%)

Муниз за последние 4 боя дважды проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят фаворитом Икрама Алискерова. Его победа оценивается коэффициентом 1.45. На успех Муниза можно поставить за 3.10.

Прогноз: Алискерову невыгодно затягивать бой — его задача с первых секунд давить на Муниза в стойке и искать нокаут. Бразилец, в свою очередь, попытается завалить Икрама, но его тейкдауны (50% успеха) вряд ли пройдут против борцовской базы дагестанца.

Главный фактор — мотивация. Алискеров жаждет реабилитироваться после поражения, а Муниз, пропустивший год из-за травмы, выглядит уязвимым. Уже в первом раунде Икрам может поймать Муниза на встречном ударе или серии в корпус, отправив того в нокдаун.

Ставка: Тотал меньше 1.5 раундов за 2.16.