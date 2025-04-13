Никита Крылов
Турнирное положение: Никита Крылов занимает восьмое место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. Россиянин считается одним из сильнейших бойцов в своей категории, но пока не дотягивает до статуса претендента.
Последние бои: В марте 2023 года Крылов финишировал Райана Спэнна в первом раунде, а до этого победил Волкана Оздемира решением судей и одолел Иона Куцелабу сабмишном. Однако с момента последнего боя прошло почти два года, что вызывает вопросы о его текущей форме.
Состояние бойца: Никита универсален: он одинаково опасен и в стойке, и в партере. Его ударная мощь (12 нокаутов в карьере) сочетается с отличной борцовской техникой (16 сабмишнов). Однако длительный перерыв может сказаться на его резкости и выносливости. Менеджер бойца уверен в его психологической устойчивости, но практика показывает, что длительные паузы часто приводят к неожиданностям.
Доминик Рейес
Турнирное положение: Рейес бывший претендент на титул в полутяжелом весе. Сейчас американский боец располагается на 13-й строчке в рейтинге дивизиона.
Последние бои: В декабре 2024 года Доминик нокаутировал Энтони Смита, а ранее остановил Дастина Джейкоби в первом раунде. Однако оба соперника были ветеранами, чьи лучшие годы уже позади. А до этого же Рейес шел на серии из четырех поражений подряд.
Состояние бойца: Рейес плохо защищается от ударов и часто проигрывает досрочно (три поражения подряд нокаутом до 2024 года).
Его выносливость и устойчивость к давлению под вопросом: в последних боях он либо быстро побеждал, либо ломался под прессингом.
Статистика для ставок
- У Крылова 30 побед в карьере, 28 из них досрочные
- Рейес выиграл два последних боя, а 5 из его последних семи поединков завершились досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Крылова фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65, тогда как на успех Рейеса предлагают сделать ставку за 2.30.
Прогноз: Крылов, вероятно, начнет поединок агрессивно. Учитывая, что 5 из последних семи боев Рейеса закончились досрочно, а россиянин нередко финишировал своих противников, встреча вряд ли продлится все три раунда. Не стоит забывать, что это полутяжелый вес, и здесь каждый может стать последним.
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Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.22.