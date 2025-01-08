Джей Опетая
Турнирное положение: Джею принадлежит титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе. Впервые австралиец взял пояс в 2022 году и впоследствии провел уже 4 успешных защиты.
Последние бои: Обладатель титула в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Ранее Опетая выиграл все 26 поединков, в 20-ти из них он нокаутировал своих оппонентов. Так было в последнем бою, когда австралиец финишировал в шестом раунде Джека Месси.
Состояние бойца: Опетая молод, техничен, силен. Да и назвать неопытным боксером его нельзя. У австралийца в послужном есть громкие имена. Одно из них — Майрис Бриедис, экс-чемпион мира, которого Джей побил дважды. Единственный минус Опетаи — неумение распределять силы на всю дистанцию. К чемпионским раундам он проседает функционально.
Дэвид Ньика
Турнирное положение: Соотечественник Опетаи занимает десятое место в рейтинге первого тяжелого веса по версии IBF. Причем взлет по карьерной лестнице у него получился очень быстрый, ведь на профессиональном ринге Дэвид выступает только с 2021 года.
Последние бои: Претендент в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Ранее он выиграл все 9 поединков кряду, 8 побед были досрочными. В 2024 году Ньика финишировал Роберта Беррижа и Майкла Зетца. На обе победы ему хватило всего 7 раундов.
Состояние бойца: Статистика Дэвида выглядит впечатляющей и потенциал у данного боксера большой. Но отсутствие опыта — главная проблема. Ведь у соперника боев на профессиональном ринге в 3 раза больше.
Возможно, Ньика просто не готов драться за титул именно сейчас. Уж слишком быстро ему повысили уровень оппозиции.
Статистика для ставок
- Ньика выиграл все 9 боев в карьере
- Последние 5 из семи боев Опетая выиграл нокаутами до начала седьмого раунда
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Джею Опетае, на победу которого можно поставить за 1.18. На успех Ньики предлагают поставить за 5.10.
Прогноз: Оба боксера выходят на этот бой непобежденными: у Опетаи 26 побед в профессиональной карьере (20 нокаутов), а у Ньики — 9 побед (8 нокаутов). Но разница в классе и опыте сыграет ключевую роль. У Джея в 3 раза больше боев. С менее опытными соперниками он ранее расправлялся очень быстро. Прогнозируем, что поединок не перевалит за середину восьмого раунда, ведь так было в пяти из семи предыдущих поединках Опетаи.
Ставка: Тотал меньше 7,5 за 2.10.