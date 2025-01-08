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    Опетая нокаутирует Ньику и сохранит титул IBF?

    Опетая — Ньика. Ставка (к. 2.10) и прогноз профессиональный бокс, турнир по профессиональному боксу в Бродбиче, 8 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Опетая — Ньика
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    Джей Опетая и Дэвид Ньика
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Бродбиче 8 января пройдет титульный поединок между Джейем Опетаей и Давидом Ньикой в первом тяжелом весе. Начало — 13:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Опетая — Ньика, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джей Опетая

    Турнирное положение: Джею принадлежит титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе. Впервые австралиец взял пояс в 2022 году и впоследствии провел уже 4 успешных защиты.

    Последние бои: Обладатель титула в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Ранее Опетая выиграл все 26 поединков, в 20-ти из них он нокаутировал своих оппонентов. Так было в последнем бою, когда австралиец финишировал в шестом раунде Джека Месси.

    Состояние бойца: Опетая молод, техничен, силен. Да и назвать неопытным боксером его нельзя. У австралийца в послужном есть громкие имена. Одно из них — Майрис Бриедис, экс-чемпион мира, которого Джей побил дважды. Единственный минус Опетаи — неумение распределять силы на всю дистанцию. К чемпионским раундам он проседает функционально.

    Дэвид Ньика

    Турнирное положение: Соотечественник Опетаи занимает десятое место в рейтинге первого тяжелого веса по версии IBF. Причем взлет по карьерной лестнице у него получился очень быстрый, ведь на профессиональном ринге Дэвид выступает только с 2021 года.

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    • Последние бои: Претендент в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Ранее он выиграл все 9 поединков кряду, 8 побед были досрочными. В 2024 году Ньика финишировал Роберта Беррижа и Майкла Зетца. На обе победы ему хватило всего 7 раундов.

    Состояние бойца: Статистика Дэвида выглядит впечатляющей и потенциал у данного боксера большой. Но отсутствие опыта — главная проблема. Ведь у соперника боев на профессиональном ринге в 3 раза больше.

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    Возможно, Ньика просто не готов драться за титул именно сейчас. Уж слишком быстро ему повысили уровень оппозиции.

    Статистика для ставок

    • Ньика выиграл все 9 боев в карьере

    • Последние 5 из семи боев Опетая выиграл нокаутами до начала седьмого раунда

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Джею Опетае, на победу которого можно поставить за 1.18. На успех Ньики предлагают поставить за 5.10.

    Прогноз: Оба боксера выходят на этот бой непобежденными: у Опетаи 26 побед в профессиональной карьере (20 нокаутов), а у Ньики — 9 побед (8 нокаутов). Но разница в классе и опыте сыграет ключевую роль. У Джея в 3 раза больше боев. С менее опытными соперниками он ранее расправлялся очень быстро. Прогнозируем, что поединок не перевалит за середину восьмого раунда, ведь так было в пяти из семи предыдущих поединках Опетаи.

    Ставка: Тотал меньше 7,5 за 2.10.

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    Опетая — Ньика: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на бои. Опетая нокаутирует Ньику и сохранит титул IBF?
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