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    Ковингтон станет легкой мишенью для Бакли?

    Ковингтон — Бакли. Ставка (к. 2.80) и прогноз на ММА, UFC Vegas Tampa, 15 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ковингтон — Бакли
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    Хоакин Бакли
    В рамках турнира UFC Tampa 15 декабря пройдет поединок Колби Ковингтона и Хоакина Бакли в полусреднем весе. Начало — 08:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Ковингтон — Бакли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Колби Ковингтон

    Турнирное положение: Ковингтон располагается на шестой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. Он бывший временный чемпион, а также трижды экс-претендент на неоспоримый титул.

    Последние бои: К этой встрече американец подходит после поражения единогласным решением в титульном противостоянии от Леона Эдвардса. Всего же за 6 последних поединков у него 3 победы и 3 проигрыша. Но не стоит забывать, что «Хаос» дрался исключительно на топ-уровне.

    Состояние бойца: Колби довольно опытный боец и у него высокий уровень борьбы. Однако, как показал последний поединок, физические кондиции уже не те. Плюс ко всему, есть проблемы в стойке. Хорошо показывать себя Ковингтон может лишь эпизодически, но не на протяжении всей дистанции.

    Хоакин Бакли

    Турнирное положение: Некоторое время Бакли дрался в среднем дивизионе, однако затем он решил спуститься на категорию ниже, где реанимировал свою карьеру. Сейчас он идет девятым в рейтинге полусреднего дивизиона.

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    • Последние бои: В полусреднем весе Хоакин еще никому не уступил. Он выиграл все предыдущие 5 поединков. В последнем из них нокаутировал в третьем раунде бывшего претендента на титул Стивена Томпсона. До этого также удосрочил топового бойца Висенте Люке.

    Состояние бойца: В борьбе Бакли, как минимум, не проиграет Ковингтону. Но а в стойке его арсенал приемов даже побольше. Мощные оверхэды, размашистые хуки и множество киков по всем этажам.

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    Стоит отметить и невероятный атлетизм. А текущая статистика говорит о том, что Бакли на ходу.

    Статистика для ставок

    • Бакли выиграл все предыдущие 5 поединков

    • За 6 последних поединков у Ковингтона 3 победы и 3 проигрыша

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Хоакину Бакли. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Ковингтона предлагают сделать ставку за 3.05.

    Прогноз: Бакли перезапустил свою карьеру и на текущий момент выглядит гораздо сильнее Ковингтона. Возможно, это будет нелегкий бой для Хоакина и не получится так быстро удосрочить соперника. Но преимущество в физических кондициях и скажет свое слово.

    Ставка: Победа Хоакина Бакли по очкам за 2.80.

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    Ковингтон — Бакли: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на бои. Ковингтон станет легкой мишенью для Бакли?
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