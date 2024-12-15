Колби Ковингтон
Турнирное положение: Ковингтон располагается на шестой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. Он бывший временный чемпион, а также трижды экс-претендент на неоспоримый титул.
Последние бои: К этой встрече американец подходит после поражения единогласным решением в титульном противостоянии от Леона Эдвардса. Всего же за 6 последних поединков у него 3 победы и 3 проигрыша. Но не стоит забывать, что «Хаос» дрался исключительно на топ-уровне.
Состояние бойца: Колби довольно опытный боец и у него высокий уровень борьбы. Однако, как показал последний поединок, физические кондиции уже не те. Плюс ко всему, есть проблемы в стойке. Хорошо показывать себя Ковингтон может лишь эпизодически, но не на протяжении всей дистанции.
Хоакин Бакли
Турнирное положение: Некоторое время Бакли дрался в среднем дивизионе, однако затем он решил спуститься на категорию ниже, где реанимировал свою карьеру. Сейчас он идет девятым в рейтинге полусреднего дивизиона.
Последние бои: В полусреднем весе Хоакин еще никому не уступил. Он выиграл все предыдущие 5 поединков. В последнем из них нокаутировал в третьем раунде бывшего претендента на титул Стивена Томпсона. До этого также удосрочил топового бойца Висенте Люке.
Состояние бойца: В борьбе Бакли, как минимум, не проиграет Ковингтону. Но а в стойке его арсенал приемов даже побольше. Мощные оверхэды, размашистые хуки и множество киков по всем этажам.
Стоит отметить и невероятный атлетизм. А текущая статистика говорит о том, что Бакли на ходу.
Статистика для ставок
- Бакли выиграл все предыдущие 5 поединков
- За 6 последних поединков у Ковингтона 3 победы и 3 проигрыша
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Хоакину Бакли. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Ковингтона предлагают сделать ставку за 3.05.
Прогноз: Бакли перезапустил свою карьеру и на текущий момент выглядит гораздо сильнее Ковингтона. Возможно, это будет нелегкий бой для Хоакина и не получится так быстро удосрочить соперника. Но преимущество в физических кондициях и скажет свое слово.
Ставка: Победа Хоакина Бакли по очкам за 2.80.