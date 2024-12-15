В рамках турнира UFC Tampa 15 декабря пройдет поединок Колби Ковингтона и Хоакина Бакли в полусреднем весе. Начало — 08:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Ковингтон — Бакли, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Колби Ковингтон

Турнирное положение: Ковингтон располагается на шестой строчке в рейтинге полусреднего дивизиона. Он бывший временный чемпион, а также трижды экс-претендент на неоспоримый титул.

Последние бои: К этой встрече американец подходит после поражения единогласным решением в титульном противостоянии от Леона Эдвардса. Всего же за 6 последних поединков у него 3 победы и 3 проигрыша. Но не стоит забывать, что «Хаос» дрался исключительно на топ-уровне.

Состояние бойца: Колби довольно опытный боец и у него высокий уровень борьбы. Однако, как показал последний поединок, физические кондиции уже не те. Плюс ко всему, есть проблемы в стойке. Хорошо показывать себя Ковингтон может лишь эпизодически, но не на протяжении всей дистанции.

Хоакин Бакли

Турнирное положение: Некоторое время Бакли дрался в среднем дивизионе, однако затем он решил спуститься на категорию ниже, где реанимировал свою карьеру. Сейчас он идет девятым в рейтинге полусреднего дивизиона.

Последние бои: В полусреднем весе Хоакин еще никому не уступил. Он выиграл все предыдущие 5 поединков. В последнем из них нокаутировал в третьем раунде бывшего претендента на титул Стивена Томпсона. До этого также удосрочил топового бойца Висенте Люке.

Состояние бойца: В борьбе Бакли, как минимум, не проиграет Ковингтону. Но а в стойке его арсенал приемов даже побольше. Мощные оверхэды, размашистые хуки и множество киков по всем этажам.

Стоит отметить и невероятный атлетизм. А текущая статистика говорит о том, что Бакли на ходу.

Статистика для ставок

Бакли выиграл все предыдущие 5 поединков

За 6 последних поединков у Ковингтона 3 победы и 3 проигрыша

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение Хоакину Бакли. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.40, тогда как на успех Ковингтона предлагают сделать ставку за 3.05.

Прогноз: Бакли перезапустил свою карьеру и на текущий момент выглядит гораздо сильнее Ковингтона. Возможно, это будет нелегкий бой для Хоакина и не получится так быстро удосрочить соперника. Но преимущество в физических кондициях и скажет свое слово.

Ставка: Победа Хоакина Бакли по очкам за 2.80.