В рамках турнира PFL SUPER FIGHTS 20 октября пройдет титульный поединок Ренана Феррейры и Фрэнсиса Нганну в тяжелом весе. Начало — 01:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Феррейра — Нганну, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ренан Феррейра

Турнирное положение: Ренан Феррейра одна из главных звезд PFL. Бразилец стал победителем последнего Гран-при, а также чемпионом тяжелого дивизиона в новой объединенной организации после выкупа Bellator.

Последние бои: Действующий чемпион идет на серии из четырех досрочных побед кряду. В последнем поединке Феррейра менее, чем за полминуты деклассировал Райана Бейдера. Единственный, кому он проиграл, экс-чемпион PFL Анте Делия.

Состояние бойца: Ренан значительно выше своих соперников. Его рост составляет 203 см, а размах 216. Столь внушительные габариты даже для тяжелого дивизиона позволяют ему действовать очень разнообразно. Например, он умеет работать в стиле контрпанчера, что и показал в поединках с Бейдером и Гольцовым.

Фрэнсис Нганну

Турнирное положение: Фрэнсис бывший чемпион UFC в тяжелом дивизионе. Также камерунский боец уже успел попробовать себя в статусе профессионального боксера, проведя 2 поединка с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. И на правах суперзвезды на Нганну сходу получил титульник в PFL.

Последние бои: Два последних поединка «Хищник» провел на профессиональном ринге и оба они закончились неудачно. Нганну проиграл раздельным решением Фьюри и был нокаутирован Джошуа во втором раунде. Но в ММА статистика куда лучше. Камерунец покинул UFC, выиграв 6 боев кряду.

Состояние бойца: Фрэнсис не выступал в смешанных единоборствах почти 2 года. Но едва ли он растерял всю свою ударную мощь. За исключением титульника против Сирила Гана камерунец выиграл 5 предыдущих боев нокаутами.

Даже Тайсона Фьюри ему удалось отправить в нокдаун.

Статистика для ставок

Нганну выиграл 6 последних боев в ММА

Феррейра выиграл 4 последних поединка нокаутами до начала третьего раунда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Статус Нганну неоспорим. Даже после двух неудач кряду на ринге камерунец идет фаворитом у букмекеров. На победу Фрэнсиса можно поставить за 1.36, а вот на успех Феррейры можно поставить за 3.15.

Прогноз: Класс Нганну гораздо выше и логично предположить, что именно Фрэнсис выиграет. Но это точно не будет быстрая победа. «Хищник» уже не раз в важных поединках своей карьере не форсировал события и просто выжидал. Например, так было в последнем бою в UFC против Сирила Гана, продлившегося все 5 раундов.

Ставка: Тотал больше 1,5 за 1.82.