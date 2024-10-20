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    Феррейра сенсационно сокрушит Нганну?

    Феррейра — Нганну. Ставка (к. 1.82) и прогноз на ММА, PFL SUPER FIGHTS, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Феррейра — Нганну
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    Фрэнсис Нганну
    В рамках турнира PFL SUPER FIGHTS 20 октября пройдет титульный поединок Ренана Феррейры и Фрэнсиса Нганну в тяжелом весе. Начало — 01:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Феррейра — Нганну, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ренан Феррейра

    Турнирное положение: Ренан Феррейра одна из главных звезд PFL. Бразилец стал победителем последнего Гран-при, а также чемпионом тяжелого дивизиона в новой объединенной организации после выкупа Bellator.

    Последние бои: Действующий чемпион идет на серии из четырех досрочных побед кряду. В последнем поединке Феррейра менее, чем за полминуты деклассировал Райана Бейдера. Единственный, кому он проиграл, экс-чемпион PFL Анте Делия.

    Состояние бойца: Ренан значительно выше своих соперников. Его рост составляет 203 см, а размах 216. Столь внушительные габариты даже для тяжелого дивизиона позволяют ему действовать очень разнообразно. Например, он умеет работать в стиле контрпанчера, что и показал в поединках с Бейдером и Гольцовым.

    Фрэнсис Нганну

    Турнирное положение: Фрэнсис бывший чемпион UFC в тяжелом дивизионе. Также камерунский боец уже успел попробовать себя в статусе профессионального боксера, проведя 2 поединка с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. И на правах суперзвезды на Нганну сходу получил титульник в PFL.

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    • Последние бои: Два последних поединка «Хищник» провел на профессиональном ринге и оба они закончились неудачно. Нганну проиграл раздельным решением Фьюри и был нокаутирован Джошуа во втором раунде. Но в ММА статистика куда лучше. Камерунец покинул UFC, выиграв 6 боев кряду.

    Состояние бойца: Фрэнсис не выступал в смешанных единоборствах почти 2 года. Но едва ли он растерял всю свою ударную мощь. За исключением титульника против Сирила Гана камерунец выиграл 5 предыдущих боев нокаутами.

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    Даже Тайсона Фьюри ему удалось отправить в нокдаун.

    Статистика для ставок

    • Нганну выиграл 6 последних боев в ММА

    • Феррейра выиграл 4 последних поединка нокаутами до начала третьего раунда

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Статус Нганну неоспорим. Даже после двух неудач кряду на ринге камерунец идет фаворитом у букмекеров. На победу Фрэнсиса можно поставить за 1.36, а вот на успех Феррейры можно поставить за 3.15.

    Прогноз: Класс Нганну гораздо выше и логично предположить, что именно Фрэнсис выиграет. Но это точно не будет быстрая победа. «Хищник» уже не раз в важных поединках своей карьере не форсировал события и просто выжидал. Например, так было в последнем бою в UFC против Сирила Гана, продлившегося все 5 раундов.

    Ставка: Тотал больше 1,5 за 1.82.

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    Феррейра — Нганну: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на бои. Феррейра сенсационно сокрушит Нганну?
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