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    Филлипс отправит Фонта на пенсию?

    Фонт — Филлипс. Ставка (к. 1.84) и прогноз на ММА, UFC Vegas 99, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фонт — Филлипс
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    Роб Фонт
    В рамках турнира UFC Vegas 99 20 октября пройдет поединок Роба Фонта и Кайлера Филлипса в легчайшем весе. Начало — 03:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Фонт — Филлипс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Роб Фонт

    Турнирное положение: Роб Фонт замыкает топ-10 легчайшего дивизиона UFC. Пуэрториканец уже давно превратился в трамплина для бойцов, которых лиге необходимо провести в топ-15 или продвинуть выше в рейтингах.

    Последние бои: Фонт уже ветеран, который на уровне топ-15 мало с кем может конкурировать, судя по его статистике в 4 поражения и только одной победе за 5 боев. В последнем своем поединке пуэрториканец уступил единогласным решением судей Дейвисону Фигередо. Победить ему удалось лишь Эдриана Янеза — тогда был нокаут в первом раунде.

    Состояние бойца: Лучшие годы пуэрториканского бойца остались позади. Ему трудно выдерживать конкуренцию с более молодыми бойцами. Плюс ко всему, промоушен никогда не жалел Фонта, давая ему трудных и неудобных соперников. Но стоит отметить невероятную стойкость Роба. Удосрочить его не удалось даже таким звездам, как Сэндхаген и Альдо.

    Кайлер Филлипс

    Турнирное положение: Филлипс идет 12-м в рейтинге весовой категории до 61 кг. Кайлера можно считать теневой угрозой для всего дивизиона. Этот боец звезд с неба никогда не хватал, но при этом стабильно побеждает и потихоньку продвигается вверх.

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    • Последние бои: У Кайлера в UFC 6 побед и только одно поражение за 7 боев. Две виктории на данном отрезке были над представителями рейтинга. В своей карьере Филлипс побеждал Педро Пуньоза и Сонга Ядонга. Успех над китайским бойцом и вовсе можно считать самым громким в карьере.

    Состояние бойца: Филлипс очень недооцененный боец. Да, его нельзя назвать одним из самых ярких представителей дивизиона. Из шести побед в промоушене лишь 2 были досрочными. Кайлер не из тех, кто любит играть на публику.

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    Он идет вперед за финишем только тогда, когда уверен, что получится это сделать и в лишний раз не рискует.

    Статистика для ставок

    • У Кайлера Филлипса в UFC 6 побед и только одно поражение за 7 боев

    • У Фонта 4 поражения и только одна победу за 5 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят фаворитом Кайлера Филлипса. На его победу можно поставить за 1.25, тогда как на триумф Фонта предлагают сделать ставку за 4.15.

    Прогноз: Более молодой возраст и лучшая текущая текущая форма не вызывают вопросов о победителе данного противостояния. Однако Роб Фонт очень стойкий ветеран. И все 4 предыдущих поражения были по очкам, а не досрочно. Вряд ли прервать эту серию получится у Филлипса, выигравшего нокаутом в UFC лишь однажды.

    Ставка: Победа Кайлера Филлипса по очкам за 1.84.

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    Фонт — Филлипс: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на бои. Филлипс отправит Фонта на пенсию?
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