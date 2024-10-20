Роб Фонт
Турнирное положение: Роб Фонт замыкает топ-10 легчайшего дивизиона UFC. Пуэрториканец уже давно превратился в трамплина для бойцов, которых лиге необходимо провести в топ-15 или продвинуть выше в рейтингах.
Последние бои: Фонт уже ветеран, который на уровне топ-15 мало с кем может конкурировать, судя по его статистике в 4 поражения и только одной победе за 5 боев. В последнем своем поединке пуэрториканец уступил единогласным решением судей Дейвисону Фигередо. Победить ему удалось лишь Эдриана Янеза — тогда был нокаут в первом раунде.
Состояние бойца: Лучшие годы пуэрториканского бойца остались позади. Ему трудно выдерживать конкуренцию с более молодыми бойцами. Плюс ко всему, промоушен никогда не жалел Фонта, давая ему трудных и неудобных соперников. Но стоит отметить невероятную стойкость Роба. Удосрочить его не удалось даже таким звездам, как Сэндхаген и Альдо.
Кайлер Филлипс
Турнирное положение: Филлипс идет 12-м в рейтинге весовой категории до 61 кг. Кайлера можно считать теневой угрозой для всего дивизиона. Этот боец звезд с неба никогда не хватал, но при этом стабильно побеждает и потихоньку продвигается вверх.
Последние бои: У Кайлера в UFC 6 побед и только одно поражение за 7 боев. Две виктории на данном отрезке были над представителями рейтинга. В своей карьере Филлипс побеждал Педро Пуньоза и Сонга Ядонга. Успех над китайским бойцом и вовсе можно считать самым громким в карьере.
Состояние бойца: Филлипс очень недооцененный боец. Да, его нельзя назвать одним из самых ярких представителей дивизиона. Из шести побед в промоушене лишь 2 были досрочными. Кайлер не из тех, кто любит играть на публику.
Он идет вперед за финишем только тогда, когда уверен, что получится это сделать и в лишний раз не рискует.
Статистика для ставок
- У Кайлера Филлипса в UFC 6 побед и только одно поражение за 7 боев
- У Фонта 4 поражения и только одна победу за 5 боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры видят фаворитом Кайлера Филлипса. На его победу можно поставить за 1.25, тогда как на триумф Фонта предлагают сделать ставку за 4.15.
Прогноз: Более молодой возраст и лучшая текущая текущая форма не вызывают вопросов о победителе данного противостояния. Однако Роб Фонт очень стойкий ветеран. И все 4 предыдущих поражения были по очкам, а не досрочно. Вряд ли прервать эту серию получится у Филлипса, выигравшего нокаутом в UFC лишь однажды.
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Ставка: Победа Кайлера Филлипса по очкам за 1.84.